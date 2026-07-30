Chip-Ausrüster Aixtron sieht Wendepunkt - Auftragseingang boomt

Frankfurt, 30. ⁠Jul (Reuters) - Eine hohe Nachfrage auf dem Gebiet der Optoelektronik hat dem Chipanlagenbauer Aixtron im zweiten Quartal einen kräftigen Auftragsschub beschert. Der Auftragseingang sprang zwischen April und Juni im Jahresvergleich um 81 ‌Prozent auf 214,5 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Großteil der Neubestellungen stammte aus dem Geschäft ⁠mit Anlagen ⁠für optoelektronische Anwendungen wie etwa Laser oder LEDs. Die Nachfrage in der Leistungselektronik blieb laut Aixtron verhalten. Hier rechnet das Management erst zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Belebung.

Zu Jahresbeginn waren die Geschäftsaussichten noch eher mau gewesen, weshalb Aixtron ‌Personal abbaute. Nun sprach Konzernchef Felix Grawert ‌von einem "wichtigen Wendepunkt". Um die Auslieferungen steigern zu können, weitet Aixtron derzeit seine Kapazitäten aus und baut unter anderem ein neues ⁠Werk in Malaysia. Finanziellen Spielraum dafür lieferten hohe Kundenvorauszahlungen, die ‌den freien Cashflow im ersten Halbjahr ⁠auf 162,1 Millionen Euro trieben, sowie eine im April platzierte Wandelanleihe über 450 Millionen Euro.

Der schwächere Jahresstart ist an den Zahlen für das zweite Quartal abzulesen: Der ‌Umsatz ging um 16 ⁠Prozent auf 137,4 Millionen Euro zurück, ⁠das operative Ergebnis brach um 38 Prozent auf 23,6 Millionen Euro ein. Aixtron bekräftigte seine im April angehobene Jahresprognose, die einen Umsatz von rund 560 Millionen Euro und damit auf Vorjahresniveau prognostiziert. Die Ebit-Marge soll zwischen 17 und 20 (Vorjahr: 18) Prozent liegen. Im dritten Quartal erwartet Aixtron einen Umsatz von rund 180 Millionen Euro.

(Bericht von Sabine Wollrab, ⁠redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)