Dax bröckelt im Sog der Wall Street ab - Kurssturz bei Adidas

Frankfurt, 30. ⁠Jul (Reuters) - Negative US-Vorgaben und ein Kurseinbruch bei Adidas haben den Dax am Donnerstag belastet. Der deutsche Leitindex verlor am Morgen 0,5 Prozent auf 25.353 Punkte. Die US-Börsen hatten am Mittwoch deutlich nachgegeben. "Belastend wirkten ‌die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran, anhaltende Sorgen über KI-Investitionen im Technologiesektor und ein gemischt aufgenommenes Signal der ⁠US-Notenbank Fed", ⁠sagte Kyle Rodda, Marktanalyst bei capital.com. Die Fed beließ den Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Drei der zwölf Mitglieder des zuständigen Offenmarktausschusses (FOMC) stimmten jedoch für eine Erhöhung. Fed-Chef Kevin Warsh sagte nur wenig über den künftigen Zinspfad, ‌was die Nervosität an den Märkten schürte. ‌An den Finanzmärkten wird mit einer geldpolitischen Straffung im September gerechnet.

Bei den Unternehmen stachen die Aktien von Adidas mit einem Kursrutsch von bis ⁠zu 17,9 Prozent hervor. Damit steuern sie auf ihren schwärzesten Börsentag ‌seit Juli 2014 zu. Zwar ⁠gab die Fußball-Weltmeisterschaft dem Sportartikelhersteller Rückenwind. Anlegern reiche die leicht angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr jedoch nicht aus, sagte ein Händler. Auch der angekündigte Abgang von Finanzvorstand Harm Ohlmeyer ‌komme nicht gut an. Bei ⁠Airbus ging es rund 1,5 ⁠Prozent abwärts. Auch dort hätten Investoren mit einem starken Quartalsbericht bereits im Vorfeld gerechnet, sagten Börsianer. Nun dürften Anleger bei den Titeln Kasse machen.

Im Fokus der Anleger am Donnerstag stehen das Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone und die USA im zweiten Quartal, die deutschen Inflationsdaten für Juli und der PCE-Index der persönlichen Ausgaben der US-Konsumenten im Juni. Zudem steht der Zinsentscheid der ⁠Bank of England (BoE) an.

(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)