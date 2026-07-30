DAX-FLASH: Etwas schwächer - Anleger hoffen auf Impulse von der Berichtssaison

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank sowie Licht und Schatten von den Quartalsbilanzen von Microsoft und Meta dürfte der Dax am Donnerstag an einem weiteren heißen Tag der Berichtssaison etwas tiefer starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut eineinhalb Stunden vor Beginn des Xetra-Handels mit minus 0,24 Prozent auf 25.399 Punkte.

Über 25.550 Zähler war das Kursbarometer in dieser Woche nicht hinausgekommen. Weitere Quartalszahlen könnten nun neue Impulse bringen. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten bombardierte das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik./ajx/jha/

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