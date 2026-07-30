DAX® - Gap bleibt im Fokus
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Gap bleibt im Fokus
Der bisherige Wochenverlauf zeichnet sich durch nahezu identische Hoch-Tief-Spannen an allen drei Handelstagen aus. Die gute Nachricht dabei ist, dass der DAX® dadurch die zum Wochenauftakt gerissene Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 25.100 Punkten) verteidigt. Außerdem notieren die deutschen Standardwerte weiterhin im absoluten Dunstkreis der zuletzt immer wieder angeführten Barrieren aus den Hochs der letzten Monate bei 25.400/25.500 Punkten. Gelingt der nachhaltige Sprung über diese Hürden, dürfte der Weg über das obere Bollinger Band (akt. bei 25.802 Punkten) bis zum bisherigen Allzeithoch bei 25.900 Punkten führen. Heute geht es aber zunächst darum, das eingangs beschriebene Gap weiterhin zu verteidigen. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) gibt es unter den US-Privatanlegern wieder deutlich mehr Bären (42,1 %) als Bullen (31,0 %). Binnen kurzer Zeit ist das Sentiment also spürbar abgekühlt. Beim DAX® dient die angeführte Kurslücke kurzfristig als erste wichtige Unterstützung. Knapp darunter steht mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.998 Punkten) eine weitere nennenswerte Rückzugslinie zur Verfügung.
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DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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