DAX legt den Rückwärtsgang ein: Adidas unter Druck, Aixtron gefragt

Der DAX zeigt sich am Donnerstag kaum verändert und startet leicht schwächer in den Handel. Während der deutsche Leitindex zurückfällt, setzt der Euro Stoxx 50 seine Aufwärtsbewegung fort. Freundliche Vorgaben kommen aus den USA, wo die wichtigsten Indizes im vorbörslichen Handel zulegen. Bereits in Asien hatte der japanische Nikkei 225 den Handelstag mit deutlichen Gewinnen beendet.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus des makroökonomischen Kalenders stehen heute die deutschen Inflationsdaten für Juli. Die vorläufigen Verbraucherpreiszahlen gelten als wichtiger Gradmesser für den weiteren geldpolitischen Kurs im Euroraum. Gleichzeitig bleibt die US-Geldpolitik ein zentrales Thema, nachdem die Federal Reserve den Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert belassen hat. Zusätzliche Unsicherheit bringt die angespannte Lage im Nahen Osten, nachdem das US-Militär erneut Ziele im Iran angegriffen hat.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten sorgt vor allem Adidas für Gesprächsstoff. Die Aktie gerät vorbörslich deutlich unter Druck, obwohl der Sportartikelhersteller nach einem starken zweiten Quartal seine Umsatzprognose angehoben hat. Rückenwind kam insbesondere aus dem Fußballgeschäft mit einer hohen Nachfrage nach Trikots und Bällen. Anleger konzentrieren sich jedoch auf die schwächere Ergebnisentwicklung. Deutlich höhere Marketingausgaben rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sowie gestiegene Fracht-, Beschaffungs- und Zollkosten belasteten die Profitabilität.

Ebenfalls im Blick steht Airbus. Die Aktien geben nach der Vorlage der Quartalszahlen leicht nach. Marktteilnehmer verweisen auf ein solides operatives Quartal. Für Enttäuschung sorgt allerdings, dass der Flugzeugbauer seine Jahresziele lediglich bestätigt und keine Anhebung vorgenommen hat. Zu den Gewinnern zählt dagegen Aixtron. Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie profitiert von einem besser als erwarteten Auftragseingang. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Wochen greifen Investoren daher wieder verstärkt zu und sorgen für eine spürbare Gegenbewegung.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN0LK7 29,12 22431,694984 Punkte 8,56 Open End DAX® Bear UG70PN 17,54 27109,258515 Punkte 14,23 Open End DAX® Bull HD7TZB 60,00 19314,488875 Punkte 4,21 Open End DAX® Bear UR0TWK 4,19 25788,704543 Punkte 55,27 Open End DAX® Bull UN8FK4 13,03 24101,158521 Punkte 19,62 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2026; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag adidas AG Call UG9N53 1,01 180,00 EUR 5,32 14.06.2027 Microsoft Corp. Call UN3C4V 3,91 460,00 USD 3,99 16.06.2027 Nvidia Corp. Call UG1X0P 0,96 220,00 USD 6,26 15.12.2026 adidas AG Call UN4RAM 0,33 190,00 EUR 9,02 14.12.2026 DJ Industrial Average Call UN7WHL 0,56 53000,oo USD 0,56 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2026; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit TeamViewer SE Long UG7E0Z 1,16 4,514347 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long UR19UW 27,41 922,917841 EUR 5 Open End Deutsche Bank AG Long HC2VPR 9,11 25,016935 EUR 5 Open End S&P 500® Short UN2HZ1 5,83 8779,516391 Punkte 5 Open End DAX® Short UN8H4A 3,59 27157,390346 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2026; 10:45 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.