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DAX legt den Rückwärtsgang ein: Adidas unter Druck, Aixtron gefragt

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Der DAX zeigt sich am Donnerstag kaum verändert und startet leicht schwächer in den Handel. Während der deutsche Leitindex zurückfällt, setzt der Euro Stoxx 50 seine Aufwärtsbewegung fort. Freundliche Vorgaben kommen aus den USA, wo die wichtigsten Indizes im vorbörslichen Handel zulegen. Bereits in Asien hatte der japanische Nikkei 225 den Handelstag mit deutlichen Gewinnen beendet.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus des makroökonomischen Kalenders stehen heute die deutschen Inflationsdaten für Juli. Die vorläufigen Verbraucherpreiszahlen gelten als wichtiger Gradmesser für den weiteren geldpolitischen Kurs im Euroraum. Gleichzeitig bleibt die US-Geldpolitik ein zentrales Thema, nachdem die Federal Reserve den Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert belassen hat. Zusätzliche Unsicherheit bringt die angespannte Lage im Nahen Osten, nachdem das US-Militär erneut Ziele im Iran angegriffen hat.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten sorgt vor allem Adidas für Gesprächsstoff. Die Aktie gerät vorbörslich deutlich unter Druck, obwohl der Sportartikelhersteller nach einem starken zweiten Quartal seine Umsatzprognose angehoben hat. Rückenwind kam insbesondere aus dem Fußballgeschäft mit einer hohen Nachfrage nach Trikots und Bällen. Anleger konzentrieren sich jedoch auf die schwächere Ergebnisentwicklung. Deutlich höhere Marketingausgaben rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sowie gestiegene Fracht-, Beschaffungs- und Zollkosten belasteten die Profitabilität.

Ebenfalls im Blick steht Airbus. Die Aktien geben nach der Vorlage der Quartalszahlen leicht nach. Marktteilnehmer verweisen auf ein solides operatives Quartal. Für Enttäuschung sorgt allerdings, dass der Flugzeugbauer seine Jahresziele lediglich bestätigt und keine Anhebung vorgenommen hat.

Zu den Gewinnern zählt dagegen Aixtron. Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie profitiert von einem besser als erwarteten Auftragseingang. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Wochen greifen Investoren daher wieder verstärkt zu und sorgen für eine spürbare Gegenbewegung.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bull UN0LK7 29,12 22431,694984 Punkte 8,56 Open End
DAX® Bear UG70PN 17,54 27109,258515 Punkte 14,23 Open End
DAX® Bull HD7TZB 60,00 19314,488875 Punkte 4,21 Open End
DAX® Bear UR0TWK 4,19 25788,704543 Punkte 55,27 Open End
DAX® Bull UN8FK4 13,03 24101,158521 Punkte 19,62 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2026; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
adidas AG Call UG9N53 1,01 180,00 EUR 5,32 14.06.2027
Microsoft Corp. Call UN3C4V 3,91 460,00 USD 3,99 16.06.2027
Nvidia Corp. Call UG1X0P 0,96 220,00 USD 6,26 15.12.2026
adidas AG Call UN4RAM 0,33 190,00 EUR 9,02 14.12.2026
DJ Industrial Average Call UN7WHL 0,56 53000,oo USD 0,56 16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2026; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
TeamViewer SE Long UG7E0Z 1,16 4,514347 EUR 3 Open End
Rheinmetall AG Long UR19UW 27,41 922,917841 EUR 5 Open End
Deutsche Bank AG Long HC2VPR 9,11 25,016935 EUR 5 Open End
S&P 500® Short UN2HZ1 5,83 8779,516391 Punkte 5 Open End
DAX® Short UN8H4A 3,59 27157,390346 Punkte 15 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2026; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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