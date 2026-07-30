Dax schwächer erwartet - Konjunktur und Tech-Zahlen im Blick

Frankfurt, 30. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex vor ‌dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und weiteren Tech-Bilanzen nahezu unverändert bei 25.460,48 Punkten geschlossen. Die Fed ⁠beließ den ⁠Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Drei der zwölf Mitglieder des zuständigen Offenmarktausschusses (FOMC) stimmten jedoch für eine Erhöhung. An den Finanzmärkten wird mit einer geldpolitischen ‌Straffung im September gerechnet.

Im Fokus der ‌Anleger am Donnerstag stehen das Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone und die USA im zweiten Quartal, die ⁠deutschen Inflationsdaten für Juli und der PCE-Index der persönlichen ‌Ausgaben der US-Konsumenten im ⁠Juni. Zudem steht der Zinsentscheid der Bank of England (BoE) an. Trotz des anhaltenden Inflationsdrucks in Großbritannien dürfte die Notenbank in London die ‌Füße stillhalten.

Nach den ⁠Quartalsergebnissen von Meta und Microsoft ⁠am Mittwoch folgen am Donnerstag die Zahlen von Amazon und Apple. In Deutschland blicken Anleger auf die Zwischenberichte von Unternehmen wie Adidas und BMW.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.460,48

EuroStoxx50 6.248,84

EuroStoxx50-Future 6.265,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 51.594,14 -2,2%

S&P 500 7.316,15 -1,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.784,55 -1,1%

Hang Seng 25.757,29 -0,0%

(Bericht von Anika Ross, Sanne Schimanski. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)