Dax startet leicht schwächer nach US-Zinsentscheid

Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank sowie Licht und Schatten von den Quartalsbilanzen von Microsoft und Meta dürfte der Dax am Donnerstag an einem weiteren Tag der Berichtssaison etwas tiefer starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels mit minus 0,24 Prozent auf 25.399 Punkte.

Über 25.550 Zähler war das Kursbarometer in dieser Woche nicht hinausgekommen. Weitere Quartalszahlen könnten nun neue Impulse bringen. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten bombardierte das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik.

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USA: Schwach

Die Aussagen der US-Notenbank zum Zinsentscheid haben die Anleger am Aktienmarkt am Mittwoch mit deutlichen Verlusten quittiert. Zuerst belasteten wieder anziehende Ölpreise wegen neuer iranischer Attacken. Die Notenbank Fed beließ dann ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert, sorgte aber im Nachgang für Schwankungen. Letztlich rutschten die Indizes allesamt deutlich in die Verlustzone ab. Mit Respekt begegneten die Anleger auch den nach Börsenschluss veröffentlichten Resultaten der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta. Der zuletzt in Rekordnähe angekommene Dow Jones Industrial fiel um 2,19 Prozent auf 51.594,14 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 51.594 -2,19 Prozent S&P 500 7.316 -1,52 Prozent Nasdaq 24.442 - 1,74 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Nikkei 225 legte im späten Handel nach den jüngsten Verlusten leicht um 0,4 Prozent zu. Die Ölpreise gaben nach dem jüngsten Schub wieder etwas nach. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte unterdessen 2,2 Prozent ein, während der technologiewertelastigere Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong auf der Stelle trat.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.295 + 0,40 Prozent Hang Seng 25.132 +0,05 Prozent CSI 300 4.558 - 2,20Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,33 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,16 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,70 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 89,99 USD - 0,98 Dollar WTI 83,95 USD - 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 47 (45) EUR - 'MARKET-PERFORM'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 273 (284) EUR - 'OUTPERFORM'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 7,30 (7,50) EUR - 'NEUTRAL'

RBC HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 250 (225) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)