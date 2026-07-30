Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Gestiegene Inflation belastet nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag am Nachmittag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,14 Prozent auf 124,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,16 Prozent.

Die etwas gefallenen Ölpreise stützten die Anleihen etwas. Die Lage im Nahen Osten bleibt jedoch angespannt. Nach einigen beschussfreien Nächten haben sich die USA und der Iran erneut einen militärischen Schlagabtausch geliefert. Als Antwort auf Teherans "versuchten Überraschungsangriff" gegen die US-Truppen im Nahen Osten vom Mittwoch bombardierte das amerikanische Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik. Inflationserwartungen wurden so etwas gedämpft.

Verbraucherpreisdaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die Inflationsrate zog im Juli nach dem Auslaufen des Tankrabatts deutlich an. Der Anstieg war etwas stärker als von Volkswirten erwartet. Volkswirte erwarten, dass die EZB im September die Leitzinsen im Euroraum zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben wird. Mit höheren Zinsen kann die Notenbank die Inflation dämpfen, weil dann Kredite teurer werden und die Nachfrage gebremst wird. Die Verbraucherpreisdaten für die gesamte Eurozone werden am Freitag veröffentlicht.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen besser als erwartet aus. Sie sprechen also nicht gegen eine Zinserhöhung. Die Wirtschaft ist dort im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. "Einerseits zeigen sich die Konsumenten unbeeindruckt von den im Zuge des Irankriegs steigenden Preisen", kommentierte Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank. "Andererseits trotzt der Außenhandel den geopolitischen Belastungen wie den höheren US-Zöllen und der schwächeren Nachfrage aus China." Es sei aber noch zu früh, eine Trendumkehr bei den Exporten auszurufen./jsl/he