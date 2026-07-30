Deutsche Wirtschaft mit Mini-Wachstum im zweiten Quartal
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Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg im zweiten Quartal minimal gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zum Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten errechnet hat.
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