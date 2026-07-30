Deutsche Wirtschaft wächst im zweiten Quartal trotz Iran-Krieg

Berlin, ⁠30. Jul (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr trotz ‌der Belastungen durch den Iran-Krieg gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt ⁠stieg ⁠von April bis Juni um 0,2 Prozent zum Vorquartal, wie das ‌Statistische Bundesamt am ‌Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. ⁠Die Ende Februar begonnenen ‌Angriffe der ⁠USA und Israels auf den Iran haben die Ölpreise ‌in ⁠die Höhe getrieben ⁠und Unternehmen wie Verbraucher viel Geld gekostet.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)