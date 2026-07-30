Deutsche Wirtschaft wächst trotz Iran-Kriegs - Euro-Zone berappelt sich

Berlin, 30. Jul (Reuters) - ⁠Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg in der Wachstumsspur geblieben. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von April bis Juni dank höherer Exporte um 0,2 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet. In ‌den ersten drei Monaten war sogar ein Zuwachs von 0,4 Prozent erzielt worden. Auch wenn das Wachstum im zweiten Quartal nun niedriger ausfiel, ist die hiesige Wirtschaft mit dem Plus von 0,2 Prozent in ⁠guter Gesellschaft: Auch ⁠in Frankreich und Italien legte das BIP im selben Tempo zu. Spanien schaffte sogar einen Zuwachs von 0,7 Prozent. Im gesamten, 21 Staaten umfassenden Euroraum reichte es zu einem Plus von 0,4 Prozent, nachdem die Wirtschaft zu Jahresbeginn noch stagniert hatte.

Für zusätzlichen Schub sorgte Irland mit einem BIP-Wachstum von satten 3,9 Prozent. Es wurde von multinationalen Konzernen aus den Bereichen IT und Kommunikation getragen, die dort aus steuerlichen Gründen ansässig sind. Die Euro-Zone ‌hat sich laut Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Bank Bethmann HAL ‌wirtschaftlich als resilient erwiesen. Angesichts der Belastungen durch den Iran-Krieg sei das BIP-Plus von 0,4 Prozent ein gutes Ergebnis: "Die Wirtschaft holt das auf, was sie im ersten Quartal liegen gelassen hat. Seinerzeit hat Irland gebremst, jetzt schiebt es die Wirtschaftsleistung ⁠mit an." Solange der Iran-Krieg aber andauere, werde die Rückkehr zu wirtschaftlicher Normalität kaum erfolgen.

Die Ende Februar begonnenen Angriffe ‌der USA und Israels auf den Iran haben die ⁠Ölpreise in die Höhe getrieben und Unternehmen wie Verbraucher viel Geld gekostet - auch in Deutschland: "Die Konsumausgaben entwickelten sich den vorläufigen Erkenntnissen nach verhalten, die Investitionen gingen zurück", erklärte das Statistische Bundesamt zu den deutschen BIP-Zahlen im zweiten Quartal. Dafür nahmen die Exporte im Frühjahr zu. Der Bundesbank zufolge könnten ‌die deutschen Exporteure davon profitiert haben, dass ihre internationalen Wettbewerber - ⁠vor allem in Asien - stärker von kriegsbedingten Engpässen ⁠bei Vorprodukten betroffen waren.

"KONJUNKTURRISIKEN NEHMEN ZU"

Wie es mit der deutschen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte weitergeht, hängt wohl vor allem vom Iran-Krieg ab. "Die jüngste Eskalation bedeutet, dass bis zu einer endgültigen Einigung mehr Zeit vergehen dürfte als ursprünglich erwartet – mit den entsprechenden Folgen für den Ölpreis. Mit Blick auf das zweite Halbjahr nehmen die Konjunkturrisiken zu", meint Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Die jüngsten Konjunkturdaten wiesen zuletzt alle nach oben. Industrieaufträge, Produktion, Exporte, Baugenehmigungen und Einzelhandelsumsatz zogen jeweils an. In der Industrie sind die Auftragsbücher mittlerweile so gut gefüllt wie noch nie seit Beginn der Statistik 2015. Auch die Reichweite des Auftragsbestands liegt mit 8,9 Monaten auf Rekordniveau. "Im ⁠Schatten des Krieges im Nahen Osten zeichnet sich endlich eine Trendwende in der deutschen Industrie ab", sagte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski.

(Bericht von Reinhard Becker und Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)