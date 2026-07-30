Deutschland: Inflation zieht sprunghaft an: 2,8 Prozent im Juli
dpa-AFX · Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Leben in Deutschland hat sich im Juli wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,3 Prozent Inflation im Juni, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/ceb/DP/jsl
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