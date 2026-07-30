Dax Chartanalyse 30.07.2026

Die Handelsspanne im Dax hat vorerst weiter Bestand

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand25.55025.600
Dax-Unterstützung25.40024.696

Dax-Rückblick:

Nach einem schwachen Handelsauftakt heute Morgen und einen Rücksetzer in den Bereich um 25.300 Punkte kann sich der Dax im Verlauf des Vormittags wieder um 200 Punkte erholen ausgehend vom Tagestief. Es bleibt dabei - weder Bullen noch Bären können aktuell nachhaltige Akzente setzen.

Dax-Ausblick: 

Weder die US-Zinsentscheidung gestern Abend noch die veröffentlichten Quartalszahlen können den Dax aktuell aus der Handelsspanne der vergangenen Tage befreien.

Der Dax befindet sich aktuell ziemlich genau in der Mitte des übergeordneten Aufwärtstrendkanals (schwarz) im Tageschart unten. Kurzfristig relevanter Widerstand auf der Oberseite befindet sich um 25.600 Punkte - oberhalb dieser Marke rücken neue Allzeithochs zunehmend in den Fokus der Händler.

Auf der Unterseite ist der Index im Bereich von 25.200 Punkte gut unterstützt - neue Verkaufssignale entstünden erst unterhalb dieser Marke. Innerhalb der genannten Spanne ist der Index aus charttechnischer Sicht kurzfristig als neutral einzustufen. Erst ein Ausbruch aus der genannten Spanne macht wieder eine größere Trendbewegung wahrscheinlich.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU96PH) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 30.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.958,55 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN3CGR) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 30.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.052,88 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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