Die Handelsspanne im Dax hat vorerst weiter Bestand

Dax-Widerstand 25.550 25.600 Dax-Unterstützung 25.400 24.696

Dax-Rückblick:

Nach einem schwachen Handelsauftakt heute Morgen und einen Rücksetzer in den Bereich um 25.300 Punkte kann sich der Dax im Verlauf des Vormittags wieder um 200 Punkte erholen ausgehend vom Tagestief. Es bleibt dabei - weder Bullen noch Bären können aktuell nachhaltige Akzente setzen.

Dax-Ausblick:

Weder die US-Zinsentscheidung gestern Abend noch die veröffentlichten Quartalszahlen können den Dax aktuell aus der Handelsspanne der vergangenen Tage befreien.

Der Dax befindet sich aktuell ziemlich genau in der Mitte des übergeordneten Aufwärtstrendkanals (schwarz) im Tageschart unten. Kurzfristig relevanter Widerstand auf der Oberseite befindet sich um 25.600 Punkte - oberhalb dieser Marke rücken neue Allzeithochs zunehmend in den Fokus der Händler.

Auf der Unterseite ist der Index im Bereich von 25.200 Punkte gut unterstützt - neue Verkaufssignale entstünden erst unterhalb dieser Marke. Innerhalb der genannten Spanne ist der Index aus charttechnischer Sicht kurzfristig als neutral einzustufen. Erst ein Ausbruch aus der genannten Spanne macht wieder eine größere Trendbewegung wahrscheinlich.