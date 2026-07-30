Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend

Lange Zeit galten Aktien von Software-Unternehmen als hochwertige Wachstums- und Cashflow-Maschinen: Die Geschäftsmodelle als genial und robust, teilweise unangreifbar. Das lag einerseits an der großen Skalierbarkeit — einmal entwickelte Programme können schließlich ohne großen Mehraufwand oder Zusatzkosten an weitere Nutzer verkauft werden.

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