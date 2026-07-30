Wien, 30. ⁠Jul (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern Verbund hat im ersten Halbjahr wegen niedriger Wasserstände und gesunkener Großhandelspreise deutlich weniger verdient. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei um rund ein Viertel auf ‌1,06 Milliarden Euro gefallen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis schrumpfte um ⁠31,4 Prozent ⁠auf 537,8 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management nun mit einem Ebitda zwischen 2,1 und 2,4 Milliarden Euro sowie einem bereinigten Konzernergebnis von 1,05 bis 1,2 Milliarden Euro. Die Dividenden-Ausschüttungsquote soll ‌zwischen 45 und 55 Prozent ‌liegen.

Verbund ist einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Doch genau in diesem Kerngeschäft verzeichnete der Konzern nun ⁠Einbußen: Wegen der niedrigen Wasserstände sank die Stromerzeugung aus ‌Wasserkraft im ersten Halbjahr um ⁠knapp zehn Prozent. Zudem fiel der durchschnittlich erzielte Absatzpreis für diesen Strom deutlich um 31 Euro auf 86,20 Euro pro Megawattstunde. Im Vorjahr hatte ‌der Konzern noch von ⁠lukrativen Vorab-Verkäufen zu hohen ⁠Großhandelspreisen profitiert. Zwar legte die Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraft leicht zu, und auch das Endkundengeschäft sowie das Gas-Fernleitungsnetz warfen mehr ab. Dies habe die Rückgänge aus dem Wasser-Geschäft jedoch nur teilweise ausgleichen können, erklärte das mehrheitlich im Besitz der Republik Österreich stehende Unternehmen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)