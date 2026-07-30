Enel schneidet besser als erwartet ab und wird etwas optimistischer

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel blickt nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Halbjahr etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Beim Gewinn je Aktie rechnet das Unternehmen jetzt mit einem Wert von 74 Cent, wie es am Donnerstagabend mitteilte. Damit kappte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern das untere Ende der bisherigen Zielspanne von 72 bis 74 Cent. In den ersten sechs Monaten des Jahres zog der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um knapp drei Prozent auf 3,93 Milliarden Euro an. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Umsatz stagnierte bei knapp 41 Milliarden Euro./zb/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Enel
ENEL ADR
E
EURO STOXX 50

Das könnte dich auch interessieren

Mischkonzern
Vinci steigert Umsatz und Gewinn – Aktie legt zuheute, 11:14 Uhr · dpa-AFX
Vinci steigert Umsatz und Gewinn – Aktie legt zu
Eni & TotalEnergies
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern28. Juli · dpa-AFX
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
Wall Street
Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut27. Juli · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendheute, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen