EQS-Adhoc: H&K AG: Deutliches Wachstum bei Umsatz, Betriebsleistung und EBITDA, Prognose für Gesamtjahr erhöht

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EQS-Ad-hoc: H&K AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr
H&K AG: Deutliches Wachstum bei Umsatz, Betriebsleistung und EBITDA, Prognose für Gesamtjahr erhöht

30.07.2026 / 12:45 CET/CEST
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H&K AG: Deutliches Wachstum bei Umsatz, Betriebsleistung und EBITDA, Prognose für Gesamtjahr erhöht

Oberndorf am Neckar, 30. Juli 2026

Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen geht die H&K AG von einer sehr erfolgreichen Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 aus. Nach aktuellen Hochrechnungen erzielte der H&K-Konzern einen Umsatz von rund EUR 263,9 Mio. (erstes Halbjahr 2025: EUR 179,5 Mio.), die Betriebsleistung wird voraussichtlich rund EUR 263,3 Mio. erreichen (erstes Halbjahr 2025: EUR 195,7 Mio.). Auf Basis der aktuellen Zahlen wird ein EBITDA im ersten Halbjahr 2026 von rund EUR 66,2 Mio. erwartet (erstes Halbjahr 2025: EUR 29,2 Mio.).

Die positive Entwicklung ist insbesondere auf die weiterhin hohe Nachfrage nach Produkten von Heckler & Koch, die hohe Auslastung der Produktionskapazitäten sowie die konsequente Umsetzung laufender Programme zurückzuführen. Darüber hinaus wirkten sich Investitionen in Produktionskapazitäten, Infrastruktur und Prozessoptimierungen positiv auf die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens aus.

Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung und einem sehr hohen Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich anzuheben. Beim Umsatz und der Betriebsleistung geht der Vorstand nun von einer Verbesserung im hohen zweistelligen Millionenbereich gegenüber dem Vorjahr aus. Beim EBITDA erwartet der Vorstand eine Verbesserung im mittleren zweistelligen Millionenbereich gegenüber dem Vorjahr.

Weitere Informationen werden mit der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 bekannt gegeben.

Die hier verwendeten alternativen Leistungskennzahlen werden wie folgt näher erläutert:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) bezeichnet das operative Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen.

Die Betriebsleistung umfasst Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen sowie aktivierte Eigenleistungen.

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:H&K AG
Heckler & Koch-Straße 1
78727 Oberndorf am Neckar
Deutschland
Telefon:07423 79-0
Fax:07423 79-2350
E-Mail:info.ir@heckler-koch-de.com
Internet:www.heckler-koch.com
ISIN:DE000A11Q133, XS1649057640
WKN:A11Q13
Börsen:Paris (Euronext Access)
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