EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorläufige Finanzkennzahlen für Q3/9M 2025/26; Umsatz und Ergebnis durch Vorzieheffekte leicht über Markterwartung

EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorläufige Finanzkennzahlen für Q3/9M 2025/26; Umsatz und Ergebnis durch Vorzieheffekte leicht über Markterwartung



30.07.2026 / 18:48 CET/CEST

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Auf Basis vorläufiger, nicht geprüfter Zahlen rechnet thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA („thyssenkrupp nucera“) für das dritte Quartal 2025/26 mit einem Konzernumsatz von 145 Mio. Euro (Q3 2024/25: 184 Mio. Euro). Die Umsatzentwicklung liegt dabei oberhalb der bisherigen Erwartungen. Wesentlicher Grund hierfür sind zeitliche Vorzieheffekte aus großen Neubauprojekten, insbesondere im Segment Chlor-Alkali, bei denen ursprünglich für das vierte Quartal 2025/26 erwartete Umsätze bereits im dritten Quartal realisiert wurden.

Im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) wird mit einem Umsatz von 36 Mio. Euro (Q3 2024/25: 103 Mio. Euro) und im Segment Chlor-Alkali (CA) mit einem Umsatz von 109 Mio. Euro (Q3 2024/25: 81 Mio. Euro) gerechnet.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im dritten Quartal 2025/26 voraussichtlich auf –2 Mio. Euro (Q3 2024/25: 0 Mio. Euro). Gegenüber dem Vorjahresquartal ergibt sich damit ein leichter Rückgang, während die Markterwartung übertroffen wurde. Im Segment gH2 lag das EBIT bei –17 Mio. Euro (Q3 2024/25: –13 Mio. Euro) und im CA-Segment bei 15 Mio. Euro (Q3 2024/25: 13 Mio. Euro). Dabei konnten eine verbesserte Bruttomarge und aktives Kostenmanagement das im Vorjahresvergleich niedrigere Umsatzvolumen nahezu vollständig kompensieren.

Der Auftragseingang verzeichnete im dritten Quartal 2025/26 einen Anstieg auf 81 Mio. Euro (Q3 2024/25: 63 Mio. Euro). Davon entfielen 3 Mio. Euro auf das gH2-Segment (Q3 2024/25: 13 Mio. Euro) und 78 Mio. Euro auf das CA-Segment (Q3 2024/25: 50 Mio. Euro). Der Auftragsbestand auf Konzernebene lag zum 30. Juni 2026 bei 638 Mio. Euro.

In den ersten neun Monaten 2025/26 verzeichnete thyssenkrupp nucera einen Konzernumsatz von 354 Mio. Euro (9M 2024/25: 663 Mio. Euro), wovon 80 Mio. Euro auf das gH2-Segment (9M 2024/25: 377 Mio. Euro) und 273 Mio. Euro auf das CA-Segment (9M 2024/25: 286 Mio. Euro) entfallen. Das Konzern-EBIT verringerte sich kumuliert in den ersten neun Monaten 2025/26 auf –69 Mio. Euro (9M 2024/25: 4 Mio. Euro). Der EBIT-Rückgang ist maßgeblich auf die im zweiten Quartal 2025/26 angefallenen höheren Kosten im Zusammenhang mit Neubauprojekten sowie der Vertragsauflösung eines Projektes in den USA im Segment gH2 zurückzuführen. Das EBIT im Segment gH2 sank auf –107 Mio. Euro (9M 2024/25: –39 Mio. Euro) und im CA-Segment auf 38 Mio. Euro (9M 2024/25: 43 Mio. Euro). Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2025/26 auf 471 Mio. Euro (9M 2024/25: 241 Mio. Euro). Davon entfielen 184 Mio. Euro auf das gH2-Segment (9M 2024/25: 23 Mio. Euro) und 288 Mio. Euro auf das CA-Segment (9M 2024/25: 218 Mio. Euro).

Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die Quartalsmitteilung Q3/9M 2025/26 wird wie geplant am 12. August 2026 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlicht.

Die Zahlen für Q2 2025/26 bzw. 6M 2025/26 wurden gemäß IAS 8.41 rückwirkend angepasst. Die Anpassung betraf nur das Segment CA und erhöhte die Umsatzerlöse um 12 Mio. Euro sowie das EBIT um 2 Mio. Euro.

Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2024/25 von thyssenkrupp nucera auf den Seiten 31 bis 32, abrufbar unter dem folgenden Link:

https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen

Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

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Sprache: Deutsch Unternehmen: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Freie-Vogel-Str. 385 a 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231-22972-7100 E-Mail: info@thyssenkrupp-nucera.com Internet: www.thyssenkrupp-nucera.com ISIN: DE000NCA0001 WKN: NCA000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 549300T0K3CI2C25SC77 EQS News ID: 2374914

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