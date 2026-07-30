EQS-AFR: AMAG Austria Metall AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AMAG Austria Metall AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

AMAG Austria Metall AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



30.07.2026 / 07:30 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die AMAG Austria Metall AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.amag-al4u.com/investor-relations/publikationen/2026

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.amag-al4u.com/en/publications/2026

30.07.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausener Straße 61 5282 Ranshofen Österreich Internet: www.amag.at LEI Code: 5299005VO3GJ18GL5F14

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