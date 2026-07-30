EQS-AFR: EDAG Engineering Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: EDAG Engineering Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

EDAG Engineering Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.07.2026 / 09:17 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die EDAG Engineering Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Ort:

https://ir.edag.com/publikationen-events#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Ort:

https://ir.edag.com/en/publikationen-events#finanzberichte

30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Internet: ir.edag.com LEI Code: 529900LQ2ZJ7F5Z4KN18

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2374452 30.07.2026 CET/CEST