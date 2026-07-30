EQS-AFR: SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL Carbon SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
30.07.2026 / 11:03 CET/CEST
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Hiermit gibt die SGL Carbon SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SGL Carbon SE
|Söhnleinstraße 8
|65201 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|www.sglcarbon.com
|LEI Code:
|52990038IB31TYK07X63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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