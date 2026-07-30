EQS-AFR: SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL Carbon SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.07.2026 / 11:03 CET/CEST

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Hiermit gibt die SGL Carbon SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/

30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SGL Carbon SE Söhnleinstraße 8 65201 Wiesbaden Deutschland Internet: www.sglcarbon.com LEI Code: 52990038IB31TYK07X63

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