EQS-AFR: ThyssenKrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: thyssenkrupp AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ThyssenKrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

30.07.2026 / 10:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications

30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Deutschland
Internet:www.thyssenkrupp.com
LEI Code:549300UDG16DOYUPR330

Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations

Ende der MitteilungEQS News-Service

2374504 30.07.2026 CET/CEST

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