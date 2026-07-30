EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VERBUND AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



30.07.2026 / 08:50 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.verbund.com/media/1sfoofk5/verbund-halbjahresfinanzbericht-2026-deutsch-final.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.verbund.com/media/5egl3i51/verbund-half-year-financial-report-2026-englisch-final.pdf

30.07.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: VERBUND AG Am Hof 6A 1010 Wien Österreich Internet: www.verbund.com LEI Code: 5299006UDSEJCTTEJS30

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