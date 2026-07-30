EQS-CMS: 11880 Solutions AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: 11880 Solutions AG / Rechtsänderung bei Wertpapieren nach § 50 Abs. 1, Nr. 1 WpHG

11880 Solutions AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.07.2026 / 12:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 50 Abs. 1, Nr. 1 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





11880SolutionsAG

Essen

ISIN DE0005118806 – Aktien

ISIN DE000A41YFQ4 – konvertierte Aktien

ISIN DE000A41YFT8 – Teilrechte

Bekanntmachung über eine Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien nach §§222 ff. AktG

Essen, im Juli 2026: Die ordentliche Hauptversammlung der 11 88 0 Solutions AG („Gesellschaft“) hat am 24. Juni 2026 eine Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien nach §§ 222 ff. AktG sowie die entsprechende Satzungsänderung beschlossen („Kapitalherabsetzung“). Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 26.232.200,00 um EUR 20.985.760,00 auf EUR 5.246.440,00 im Verhältnis 5:1 (fünf alte Aktien werden zu einer konvertierten Aktie zusammengelegt) herabgesetzt, und zwar zur Vorbereitung künftiger Kapitalmaßnahmen und zum Zwecke der teilweisen Deckung des Bilanzverlustes. Mit Eintragung des Beschlusses der Hauptversammlung über die Kapitalherabsetzung in das Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter HRB 29301 am 21.07.2026 sind die Kapitalherabsetzung und die entsprechende Satzungsänderung wirksam geworden.

Die Kapitalherabsetzung wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils fünf (5) auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu einer (1) auf den Inhaber lautenden Stückaktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie („konvertierte Stückaktie“) zusammengelegt werden. Für etwaige Spitzen, die dadurch entstehen, dass ein Aktionär eine nicht im Zusammenlegungsverhältnis von fünf zu eins teilbaren Anzahl von Stückaktien hält, werden in Abstimmung mit den Depotbanken Vorkehrungen getroffen, um diese mit anderen Spitzen zusammenzulegen und für Rechnung der Beteiligten zu verwerten. Der Vorstand wurde ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung und ihrer Durchführung festzusetzen.

Die konvertierten Stückaktien der Gesellschaft sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Europe AG, Frankfurt am Main hinterlegt ist. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist satzungsgemäß ausgeschlossen. Demgemäß werden die Aktionäre der Gesellschaft an dem von der Clearstream Europe AG gehaltenen Sammelbestand an konvertierten Stückaktien entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer mit einer entsprechenden Depotgutschrift beteiligt.

Mit Wirkung zum

10. August 2026

erfolgt die Umstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft im Verhältnis 5:1 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie im Freiverkehr an den weiteren Börsenplätzen, an denen die Aktien der Gesellschaft gehandelt werden (Ex-Tag). Vorliegende, noch nicht ausgeführte Börsenaufträge erlöschen mit Ablauf des 7. August 2026.

Entsprechend werden die Depotbanken die Depotbestände an Stückaktien der 11 88 0 Solutions AG nach dem Stand vom 11. August 2026 (Record Date), abends, umbuchen.

An die Stelle von je fünf (5) Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 (ISIN: DE0005118806) tritt eine (1) konvertierte Stückaktie mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 (ISIN: DE000A41YFQ4). Im Falle von Depotbeständen, die nicht durch das Herabsetzungsverhältnis ohne Rest teilbar sind, entstehen Teilrechte, die in der ISINDE000A41YFT8 verbrieft werden.

Die Depotbanken werden sich in der Zeit vom 12. August 2026 bis zum 25. August 2026 um einen Ausgleich der Aktienspitzen bemühen. Nach Ablauf dieser Frist werden verbleibende Aktienspitzen, die von den Depotbanken nicht ausgeglichen werden können, von der Clearstream Europe AG zu Vollrechten zusammengelegt und der Abwicklungsstelle, der ODDO BHF SE, übertragen. Die Abwicklungsstelle wird die Vollrechte nach Weisung des Vorstands verwerten und den Veräußerungserlös an die Clearstream Europe AG zur Ausschüttung an die Depotbanken übergeben. Ein börslicher Teilrechtehandel ist nicht vorgesehen.

Ein durch fünf teilbarer Aktienbestand im Depot eines Aktionärs vor Handelsschluss am 7. August 2026 vermeidet die Entstehung von Teilrechten und deren Regulierung.

Erstattungen von Seiten der Gesellschaft für von Depotbanken etwaig erhobene Vergütungen sind nicht vorgesehen.

Essen, im Juli 2026

11 88 0 Solutions AG

Der Vorstand

30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Baumstraße 23 45128 Essen Deutschland Internet: www.11880.com LEI Code: 391200VWMMJ6ZN48DH82

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2374586 30.07.2026 CET/CEST