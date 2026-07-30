EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.07.2026 / 14:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Westwing Group SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab

München, Deutschland, 30. Juli 2026– Mit Bekanntgabe vom 5. Februar 2026 hatte die Westwing Group SE (die „Gesellschaft“) gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 700.000 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu 8,0 Millionen Euro (das „Aktienrückkaufprogramm“) bekannt gegeben.

Das Aktienrückkaufprogramm begann am 9. Februar 2026 und sollte spätestens mit Ablauf des 31. Juli 2026 enden. Das Aktienrückkaufprogramm endete vorzeitig am 29. Juli 2026, weil das für das Aktienrückkaufprogramm vorgesehene maximale Gesamtkaufpreisvolumen von bis zu 8,0 Millionen Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) ausgeschöpft war.

In dem Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis zum Ende des 29. Juli 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 512.118 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von ungefähr 2,61% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 15,6214. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 7.999.988,35 zurückgekauft.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

DatumAnzahl zurück- erworbener AktienAggregiertes Volumen (EUR)Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
9. Februar 20264.07569.52517,0612
10. Februar 20264.41574.99216,9858
11. Februar 20264.55077.32016,9934
12. Februar 20264.62076.32616,5208
13. Februar 20264.75077.31316,2764
16. Februar 20264.85081.62016,8288
17. Februar 20264.55077.35617,0013
18. Februar 20264.65078.44116,8690
19. Februar 20264.83783.31217,2239
20. Februar 20265.00085.27217,0545
23. Februar 20265.05086.05517,0406
24. Februar 20263.54860.63917,0912
25. Februar 20265.30094.52017,8340
26. Februar 20264.88386.14917,6426
27. Februar 20265.800102.99217,7572
2. März 20265.900104.94617,7874
3. März 20266.500105.90516,2930
4. März 20263.29655.22316,7546
5. März 20265.60095.23417,0060
6. März 20265.18287.91116,9646
9. März 20265.60093.62316,7184
10. März 20265.55096.35417,3610
11. März 20263.19155.60617,4260
12. März 20265.40091.29216,9060
13. März 20265.40087.20416,1489
16. März 20263.34255.44116,5892
17. März 20264.41574.33216,8362
18. März 20262.42642.01717,3195
19. März 20264.50574.95716,6385
20. März 20264.42372.45916,3824
23. März 20265.20083.20816,0015
24. März 20265.70091.24816,0085
25. März 20265.90094.09215,9479
26. März 20265.80091.21015,7259
27. März 20266.10089.02714,5946
30. März 20266.30086.35013,7064
31. März 20266.43486.04713,3739
1. April 20266.60092.10513,9552
2. April 20266.70090.80013,5522
7. April 20266.90095.30313,8121
8. April 20266.900100.04414,4991
9. April 20267.00099.70714,2438
10. April 20266.893101.22614,6853
13. April 20267.200108.29715,0413
14. April 20265.96890.36215,1411
15. April 20266.917108.53015,6903
16. April 20267.700117.35915,2414
28. April 20266.36385.45713,4303
29. April 20261.73222.72813,1225
30. April 20262.28130.20513,2419
4. Mai 20265.00065.56913,1137
5. Mai 20265.20069.40013,3462
6. Mai 20265.20069.03313,2755
7. Mai 20264.51362.50113,8491
8. Mai 20265.20075.50514,5203
11. Mai 20265.10071.28113,9766
12. Mai 20265.11173.27014,3357
13. Mai 20265.60083.79414,9632
14. Mai 20265.44579.24414,5536
15. Mai 20265.90087.31014,7983
18. Mai 20265.60981.41114,5144
19. Mai 20266.20090.91414,6636
20. Mai 20266.50094.29614,5071
21. Mai 20265.02171.03414,1473
22. Mai 20263.97757.69414,5070
25. Mai 20262.06030.66714,8867
26. Mai 20265.71284.77914,8423
27. Mai 20263.10846.27214,8881
28. Mai 20265.67684.01914,8025
29. Mai 20262.12732.63415,3429
10. Juni 20262.55038.17514,9706
11. Juni 20262.67041.13215,4053
12. Juni 20263.49955.03915,7298
15. Juni 20264.00063.95415,9886
16. Juni 20264.10065.26315,9178
17. Juni 20263.80059.85815,7521
18. Juni 20263.70061.77516,6960
19. Juni 20263.70061.26116,5570
22. Juni 20264.00067.07916,7697
23. Juni 20264.10068.53916,7169
24. Juni 20263.90065.36316,7597
25. Juni 20264.05066.66216,4597
26. Juni 20263.90063.01616,1579
29. Juni 20264.05069.49517,1592
30. Juni 20264.20071.54717,0351
1. Juli 20264.50075.41616,7591
2. Juli 20264.50076.36816,9706
3. Juli 20264.75078.85016,6000
6. Juli 20265.05083.92716,6192
7. Juli 20265.20084.99616,3454
8. Juli 20265.35085.96716,0686
9. Juli 20265.75092.00416,0007
10. Juli 20266.20098.01815,8094
13. Juli 20266.00092.06815,3447
14. Juli 20265.50083.77115,2311
15. Juli 20263.07346.23015,0439
16. Juli 20262.22835.19715,7976
17. Juli 20262.47938.67715,6018
20. Juli 20263.76159.011,6015,6904
21. Juli 20265.35383.199,5015,5426
22. Juli 20264.69572.648,8515,4737
23. Juli 20263.98760.553,5015,1877
24. Juli 20265.29080.672,6015,2500
27. Juli 20262.71141.762,8515,4050
28. Juli 20263.02145.092,6514,9264
29. Juli 20266.04689.132,0514,7423
Summe512.1187.999.988,3515,6214

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026 veröffentlicht.

Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt.

München, 30. Juli 2026

Westwing Group SE

Der Vorstand

30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Westwing Group SE
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80809 München
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Internet:www.westwing.com
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