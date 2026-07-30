EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.07.2026 / 19:26 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Karl
|Nachname(n):
|Richter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Bio-Gate AG
b) LEI
|391200G5LKTIOTZOXP90
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000BGAG0J3
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,80 EUR
|300.000,40 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,80 EUR
|300.000,40 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bio-Gate AG
|Neumeyerstr. 28-34
|90411 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.bio-gate.de
|LEI Code:
|391200G5LKTIOTZOXP90
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106226 30.07.2026 CET/CEST
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