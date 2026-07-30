EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.07.2026 / 19:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Karl
Nachname(n):Richter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Bio-Gate AG

b) LEI

391200G5LKTIOTZOXP90 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000BGAG0J3

b) Art des Geschäfts

Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,80 EUR300.000,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,80 EUR300.000,40 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.bio-gate.de
LEI Code:391200G5LKTIOTZOXP90
Ende der MitteilungEQS News-Service

106226 30.07.2026 CET/CEST

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Bio-Gate
B
BIO-GATE AG O.N. KONV.

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