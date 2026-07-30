EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.07.2026 / 10:52 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|René
|Nachname(n):
|Aldach
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Heidelberg Materials AG
b) LEI
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006047004
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|165,70 EUR
|57.995,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|165,70 EUR
|57.995,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|30.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Lang&Schwarz TradeCenter
|MIC:
|LSSI
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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