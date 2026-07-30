EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb: Diese Meldung bezieht sich auf die in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation eingelieferten Kontron-Aktien gemäß der heute erstatteten ...

Erwerb: Diese Meldung bezieht sich auf die in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation eingelieferten Kontron-Aktien gemäß der heute erstatteten Meldung nach § 23 Abs 1 Satz 1 Nr 2 WpÜG, abzüglich jener Aktien, für die bereits zuvor separate Director’s Dealings-Meldungen abgegeben wurden. Das in dieser Meldung angegebene Geschäftsdatum ist das Ende der Angebotsfrist (27.07.2026, 24:00 MESZ). Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Anzahl der eingelieferten Aktien noch verringern kann, weil derzeit und bis zur Veröffentlichung des Eintritts aller Angebotsbedingungen noch ein Rücktrittsrecht für jene Aktionäre besteht, die das Angebot angenommen haben.