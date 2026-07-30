EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb: Diese Meldung bezieht sich auf die in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation eingelieferten Kontron-Aktien gemäß der heute erstatteten ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.07.2026 / 15:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ENNOCONN CORPORATION

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Fu-Chuan
Nachname(n): Chu
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts
Erwerb: Diese Meldung bezieht sich auf die in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation eingelieferten Kontron-Aktien gemäß der heute erstatteten Meldung nach § 23 Abs 1 Satz 1 Nr 2 WpÜG, abzüglich jener Aktien, für die bereits zuvor separate Director’s Dealings-Meldungen abgegeben wurden. Das in dieser Meldung angegebene Geschäftsdatum ist das Ende der Angebotsfrist (27.07.2026, 24:00 MESZ). Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Anzahl der eingelieferten Aktien noch verringern kann, weil derzeit und bis zur Veröffentlichung des Eintritts aller Angebotsbedingungen noch ein Rücktrittsrecht für jene Aktionäre besteht, die das Angebot angenommen haben.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
23,5 EUR 11.437.418 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
23,5000 EUR 11.437.418,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
27.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


30.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433

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