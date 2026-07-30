EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb: Diese Meldung bezieht sich auf die in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation eingelieferten Kontron-Aktien gemäß der heute erstatteten ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.07.2026 / 15:26 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|ENNOCONN CORPORATION
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Fu-Chuan
|Nachname(n):
|Chu
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Kontron AG
b) LEI
|5299002PSXXMVHB26433
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A0E9W5
b) Art des Geschäfts
|Erwerb: Diese Meldung bezieht sich auf die in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation eingelieferten Kontron-Aktien gemäß der heute erstatteten Meldung nach § 23 Abs 1 Satz 1 Nr 2 WpÜG, abzüglich jener Aktien, für die bereits zuvor separate Director’s Dealings-Meldungen abgegeben wurden. Das in dieser Meldung angegebene Geschäftsdatum ist das Ende der Angebotsfrist (27.07.2026, 24:00 MESZ). Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Anzahl der eingelieferten Aktien noch verringern kann, weil derzeit und bis zur Veröffentlichung des Eintritts aller Angebotsbedingungen noch ein Rücktrittsrecht für jene Aktionäre besteht, die das Angebot angenommen haben.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|23,5 EUR
|11.437.418 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|23,5000 EUR
|11.437.418,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|27.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
30.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106214 30.07.2026 CET/CEST
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