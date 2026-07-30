EQS-News: Baader Bank erzielt stabiles Halbjahresergebnis im Konzern durch diversifiziertes Wachstum

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Baader Bank erzielt stabiles Halbjahresergebnis im Konzern durch diversifiziertes Wachstum



30.07.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Baader Bank erzielt stabiles Halbjahresergebnis im Konzern durch diversifiziertes Wachstum

Ergebnis vor Steuern i.H.v. EUR 22,4 Mio. im Konzern im ersten Halbjahr 2026.

Gesamterträge liegen 15 % unter dem Vorjahresniveau.

Bilanzsumme der Baader Bank beläuft sich im Berichtszeitraum auf EUR 3,6 Mrd.



Die Baader Bank erzielt im ersten Halbjahr 2026 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von EUR 22,4 Mio. im Konzern (H1 2025: EUR 49,1 Mio.). Das Konzernergebnis nach Steuern beläuft sich auf EUR 15,3 Mio. (H1 2025: EUR 35,0 Mio.). Das Ergebnis je Aktie nach Steuern liegt bei EUR 0,31 (H1 2025: EUR 0,72) und die Eigenkapitalrendite nach Steuern ist im ersten Halbjahr gegenüber dem Vergleichszeitraum auf 13,1 % zurückgegangen (H1 2025: 36,9 %).

Das erste Halbjahr 2026 ist geprägt von geopolitischer Instabilität, die erneut ökonomische Unsicherheiten ausgelöst und die Volatilität an den Börsen teilweise erhöht hat. Trotz der zeitweisen Belastung durch makroökonomische Herausforderungen konnten die Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend im ersten Halbjahr weiter fortsetzen, wenngleich die Entwicklung selektiv verlaufen ist.

Insgesamt haben sich die Handelsumsätze im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter positiv entwickelt. An den deutschen Handelsplätzen liegen diese zusammengefasst leicht über dem Niveau des Vergleichszeitraums im Vorjahr. Im Zuge dessen konnten die Marktanteile der Baader Bank im Market Making – für alle Assetklassen zusammengefasst – gesteigert werden.

Die Anzahl an Kundentransaktionen, bzw. Trades hat sich hingegen rückläufig im Vergleich zum Vorjahr entwickelt. Auch aufgrund einer allgemein geringeren Marktvolatilität im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, geht das Ergebnis aus Handelsgeschäft im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf EUR 57,5 Mio. zurück (H1 2025: EUR 68,2 Mio.).

Das Ergebnis aus Provisionsgeschäft entwickelt sich auf EUR 53,3 Mio. (H1 2025: EUR 59,8 Mio.) und verzeichnet damit einen Rückgang um 11 %. Das Ergebnis aus Zinsgeschäft beläuft sich auf EUR 18,9 Mio. und fällt damit ebenfalls geringer aus als im Vorjahreszeitraum (H1 2025: EUR 22,8 Mio.), was sowohl auf ein niedrigeres Zinsniveau als auch auf ein geringeres Einlagenvolumen zurückzuführen ist. Auch die Umsatzerlöse liegen mit EUR 3,8 Mio. auf einem geringeren Niveau (H1 2025: EUR 6,1 Mio.). So belaufen sich die Gesamterträge im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 137,5 Mio. (H1 2025: EUR 162,0 Mio.) und gehen damit um insgesamt 15 % zurück.

Die Gesamtaufwendungen liegen für das erste Halbjahr 2026 bei EUR 115,1 Mio. (H1 2025: EUR 112,9 Mio.). Dem zugrundeliegend steigt der Sachaufwand auf EUR 57,7 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum an (H1 2025: EUR 50,1 Mio.). Der Personalaufwand beläuft sich zum Halbjahr 2026 auf EUR 52,1 Mio. und entwickelt sich um 10 % rückläufig (H1 2025: EUR 57,7 Mio.). Per 30.06.2026 beträgt die Mitarbeiteranzahl (in Vollzeitstellen gerechnet) im Konzern 695 (31.12.2025: 678). Der Vorsorgeaufwand i.H.v. EUR 5,4 Mio. ist nahezu konstant (H1 2025: EUR 5,2 Mio.). Dieser enthält die planmäßigen Zuführungen i.H.v. EUR 4,0 Mio. zum Fonds für allgemeine Bankrisiken¹ (H1 2025: EUR 4,5 Mio.).

¹ Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken berücksichtigt auch die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken gem. § 340 e) HGB zum Jahresende.

Fokus auf diversifiziertes Wachstum durch B2B2C-Kooperationsmodelle

Im ersten Halbjahr 2026 wächst das Konto- und Depotgeschäft der Baader Bank auf Basis des diversifizierten B2B2C-Kooperationsgeschäfts weiterhin konstant. Die Anzahl der von der Baader Bank geführten Depots steigt mit 138.000 neuen Depots auf insgesamt 1.266.000 Depots (31.12.2025: 1.128.000 Depots). Das betreute Kundenvermögen, bestehend aus Depotvolumen und Kundeneinlagen, liegt bei EUR 49,2 Mrd. (31.12.2025: EUR 33,2 Mrd.). Maßgeblich für die Entwicklung ist das Wachstum im Kooperationsgeschäft bzw. das B2B2C-Kundenwachstum.

Innerhalb des Konto- und Depotgeschäfts ist die Umsetzung neuer B2B-Partnerschaften weiterhin ein strategischer Fokus für die Baader Bank. Ebendies gilt für das derzeitig in Umsetzung befindliche Altersvorsorgedepot, welches zum 1. Januar 2027 das deutsche Rentensystem ergänzen soll. Die Baader Bank übersetzt die hier anzuwendenden Produkt-Anforderungen gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern für ein gemeinsames endkundentaugliches Produkt, um auch an weiteren Wachstumschancen zu partizipieren.

So konnte die Baader Bank im ersten Halbjahr weiteres Wachstum im Konto- und Depotgeschäft mit (internationalen) Banken im Geschäft mit Omnibus-Accounts generieren. Durch dieses Kooperationsmodell ermöglicht die Baader Bank (internationalen) Banken eine Wettbewerbsfähigkeit insbesondere im außerdeutschen Markt.

Im Verlauf des Geschäftsjahres legt die Baader Bank ihren Fokus weiterhin auf die Vermarktungsinitiative für das eigene Handelsangebot unter der Marke ‚Baader Trading‘. Neben der Steigerung der Markenbekanntheit und der Etablierung digitaler Kanäle, wie vor allem der Kurswebsite www.baadertrading.de, steht dabei die kontinuierliche Optimierung des Handelsangebots in Zusammenarbeit mit den zahlreichen Handelspartnern im Mittelpunkt. Dazu zählen auch die jüngsten Angebote rund um den Wochenendhandel und ein Event für Privatanleger, die Baader Trading Days, die am 17. & 18. Oktober 2026 in München zum zweiten Mal stattfinden.

Im Kapitalmarktgeschäft hat die Baader Bank im ersten Halbjahr insgesamt vier Transaktionen mit betreut. Im Juni agierte sie als Co-Lead Manager beim IPO der Robyg S.A. an der Warschauer Börse (Volumen: EUR 277 Mio.) und begleitete zuvor die Börsengänge von ASTA Energy Solutions (Volumen: EUR 190 Mio.) im Prime Standard der Frankfurter Börse, sowie des Prager Rüstungs- und Industriekonzerns Czechoslovak Group (Volumen: EUR 2,8 Mrd.), als eines der größten IPOs des Jahres in Europa.

Robuste Eigenkapitalausstattung als Basis für Geschäftsmodell

Die Bilanzsumme der Baader Bank ist im Berichtszeitraum auf EUR 3,6 Mrd. angestiegen (31.12.2025: EUR 3,2 Mrd.), ebenso konnte das Eigenkapital auf EUR 248 Mio. gesteigert werden (31.12.2025: EUR 233 Mio.). Die Eigenmittel liegen bei EUR 340 Mio. und setzten sich zusammen aus dem Eigenkapital sowie den Zuführungen zum Fonds für allg. Bankrisiken. Die (vorläufige) Gesamtkapitalquote liegt für das zurückliegende Halbjahr im Konzern per 30.06.2026 bei 21,8 %. Mit dieser soliden Kapitalbasis verfügt die Baader Bank über ausreichende Kapazitäten, um gezielt in weiteres Wachstum zu investieren und regulatorische Kapitalanforderungen zu erfüllen.

Neben der starken Kapitalausstattung ermöglicht die leistungsfähige IT-Plattform eine verlässliche Lieferfähigkeit durch die Baader Bank als zuverlässiger Partner im globalen Kapitalmarktumfeld. Dank der soliden Kapital- und Liquiditätsausstattung lassen sich die anhaltend hohen Handelsvolumina auch in besonders volatilen Marktphasen stets zuverlässig abwickeln.

Der strategische Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt im zweiten Halbjahr 2026 auf den mittel- und langfristig gesetzten Unternehmenszielen, um den fortschreitenden Wandel und dem strengen Wettbewerb im Wertpapiergeschäft aktiv mitzugestalten. Mit dem außerbörslichen Handelsangebot und dem Market Making v.a. am Handelsplatz gettex hat die Baader Bank sich weiter von der Abhängigkeit historisch etablierter Börsen gelöst und ihre Marktposition weiter gestärkt.

Kennzahlenübersicht Baader Bank Konzern 1. Halbjahr 2026

1.1.-30.06.

in Mio. € 2026 2025 Delta Ergebnis aus Zinsgeschäft 18,9 22,8 -3,9 Ergebnis aus Provisionsgeschäft 53,3 59,8 -6,5 Ergebnis aus Handelsgeschäft 57,5 68,2 -10,7 Umsatzerlöse 3,8 6,1 -2,3 Sonstige Erträge 4,0 5,1 -1,1 Gesamterträge 137,5 162,0 -24,5 Personalaufwand 52,1 57,7 -5,6 Sachaufwand 57,7 50,1 7,6 Vorsorgeaufwand 5,4 5,2 0,2 Gesamtaufwendungen 115,1 112,9 2,2 Ergebnis vor Steuern (EBT) 22,4 49,1 -26,7 Steuern 7,1 14,3 -7,2 Minderheiten 0,0 -0,2 0,2 Konzernergebnis 15,3 35,0 -19,7 Ergebnis je Aktie in EUR 0,31 0,72 -0,40 Eigenkapitalrendite nach Steuern in % 13,1 36,9 -23,8

per Stichtag 30.06.2026 31.12.2025 Delta Bilanzsumme in Mio. € 3.630 3.235 395,0 Eigenkapital in Mio. € 248 233 15,5 (vorläufige) Gesamtkapitalquote in % 21,80 22,29 -

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication



T +49 89 5150 1044

Marlene.hartz@baaderbank.de



Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

www.baaderbank.de

www.baadertrading.de







Weitere Termine:



30.07.2026 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

12.09.2026 Börsentag Düsseldorf

21.-24.09.2026 Baader Investment Conference

Über die Baader Bank AG:



Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.