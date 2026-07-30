EQS-News: Desay SV wird neuer Top-Partner des VfL Wolfsburg

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Desay SV wird neuer Top-Partner des VfL Wolfsburg



30.07.2026 / 13:20 CET/CEST

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WOLFSBURG, Deutschland, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Desay SV, ein global tätiges Unternehmen für Mobilitätstechnologie, und der VfL Wolfsburg gehen eine strategische Partnerschaft ein. Verbunden durch ihr gemeinsames Bekenntnis zu Innovation, Teamarbeit und Spitzenleistungen, bringt diese Zusammenarbeit ein Unternehmen für intelligente Mobilität und einen der bekanntesten Fußballvereine Deutschlands zusammen. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Markenpräsenz von Desay SV in Europa und zur Weiterentwicklung seiner globalen Strategie. Durch die Zusammenarbeit mit einer der bekanntesten Sportmarken der Region vertieft Desay SV seine Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Industriepartnern und bekräftigt gleichzeitig sein langfristiges Engagement in Europa durch kontinuierliche Investitionen in lokale Forschungs- und Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicekapazitäten.

Andreas Kruse, Senior Vice President of International Sales at VfL Wolfsburg, and Lin Guangqiu, Senior Vice President of Desay SV

Fokus auf Innovation und gesellschaftlichen Mehrwert

Die Partnerschaft geht über rein geschäftliche Aspekte hinaus und erstreckt sich auch auf den Bereich der sozialen Verantwortung. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Desay SV und der VfL Wolfsburg gemeinsam die Initiative Green Pitch vorantreiben und dabei den Fußball als Plattform nutzen, um die nächste Generation zu inspirieren und zu stärken. Das im Mai in Anhui, China, gestartete Langzeitprogramm unterstützt „zurückgelassene Kinder", indem es ihnen nachhaltige Möglichkeiten bietet, Sport zu treiben, Selbstvertrauen aufzubauen und ihr Potenzial durch Fußball zu entfalten. Über die Green-Pitch-Initiative hinaus werden Desay SV und der VfL Wolfsburg in den kommenden Wochen außerdem Jugendfußball-Workshops in fünf Städten in China und Deutschland organisieren, um Teamwork, Durchhaltevermögen und gegenseitigen Respekt zu fördern und gleichzeitig Fußballwissen und -kultur unter jungen Menschen zu verbreiten.

„Da Desay SV in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert, freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit dem VfL Wolfsburg. Nach der Auszeichnung mit dem Volkswagen Group Award 2025 stellt diese Partnerschaft einen wichtigen Schritt zur weiteren Integration in das Ökosystem des Volkswagen Konzerns dar. Fußball ist eine starke Brücke, die Menschen emotional verbindet. Die Dynamik und Energie, die der VfL Wolfsburg auf dem Platz zeigt, spiegeln unser Bestreben wider, ‚sichere, erfreuliche und nachhaltige Mobilitätserlebnisse' zu schaffen. Wir freuen uns auf diese branchenübergreifende Zusammenarbeit und wollen dauerhaften Mehrwert für unsere Gemeinschaften und Stakeholder schaffen", sagt Yang Yong, Executive Vice President von Desay SV.

„Mit Desay SV gewinnen wir einen weltweit führenden Technologiepartner. Diese Partnerschaft stärkt das internationale Profil des VfL Wolfsburg und unterstreicht zugleich unsere große Relevanz und unseren ausgezeichneten Ruf auf dem chinesischen Markt. Wir freuen uns besonders, dass dieses Engagement weit über ein traditionelles Sponsoring hinausgeht und es uns ermöglicht, durch das CSR-Projekt ‚Green Pitch' gemeinsam soziale Verantwortung zu übernehmen", fügte Steffen Grupp, Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, hinzu.

Der VfL Wolfsburg steht für Ehrgeiz, Teamgeist und Durchhaltevermögen – Werte, die eng mit der 40-jährigen Innovationsgeschichte von Desay SV und der Unternehmensvision „Providing Smarter Mobility for All" verbunden sind. Mit ihrer Partnerschaft setzen Desay SV und der VfL Wolfsburg ein gemeinsames Zeichen für Innovation, Ausdauer und Exzellenz. Ziel ist es, neue Verbindungen zwischen Mobilität, Sport und Gemeinschaften schaffen.

Informationen zu Desay SV

Desay SV ist eines der führenden Unternehmen, das sich auf intelligente Fahrzeuginnenräume, intelligentes Fahren und vernetzte Dienste spezialisiert hat. Mit 26 Standorten und mehr als 12.000 Mitarbeitern weltweit arbeitet Desay SV mit über 80 Automobilmarken zusammen und entwickelt Innovationen der nächsten Generation für globale Märkte.

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Cision

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