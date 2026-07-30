EQS-News: Fenarrio bietet europaweit einen intelligenteren Ansatz für moderne Erziehung

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Fenarrio bietet europaweit einen intelligenteren Ansatz für moderne Erziehung



30.07.2026 / 11:05 CET/CEST

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BERLIN, PARIS und LONDON, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Fenarrio, die aufstrebende Marke für intelligente Elternprodukte, baut ihre Präsenz in ganz Europa aus, da eine neue Generation von Eltern ihre Erwartungen an Elternprodukte neu überdenkt. Über die zertifizierte Sicherheit hinaus suchen Familien heute nach Lösungen, die den Alltag mit Kindern sowohl für Babys als auch für Eltern angenehmer, intuitiver und stressfreier gestalten.

Alles begann mit einer Frage, die den Gründer als frischgebackenen Vater nicht losließ: Warum sollten Eltern sich zwischen der Betreuung ihrer Kinder und der Sorge um sich selbst entscheiden müssen? Von dieser Überzeugung geleitet, baut Fenarrio, eine Premium-Marke für intelligente Elternprodukte, ihre Präsenz in ganz Europa mit dem AS5 Smart i-Size-Autokindersitz und der ergonomischen 4D-Babytrage weiter aus. Ausgehend von der Überzeugung, dass Produkte für die Kinderbetreuung Eltern ebenso umsichtig unterstützen sollten, wie sie Kinder schützen, arbeitet die Marke mit Sicherheits- und Ergonomieexperten zusammen, um internationale Standards mit durchdachtem Design zu verbinden und so den Familienalltag zu erleichtern.

Entwickelt für den Elternalltag

Jedes Produkt von Fenarrio löst durch gezielte Innovationen echte Herausforderungen im Elternalltag. Der AS5 Smart i-Size-Kindersitz wurde entwickelt, um jede Autofahrt mit der Familie sicherer, entspannter und komfortabler zu gestalten. Eine intelligente Belüftung sorgt während der gesamten Fahrt für ein angenehmes Klima im Innenraum, während Eltern dank Sprachsteuerung wichtige Funktionen ganz intuitiv einstellen können, ohne dabei den Blick vom Straßenverkehr abzuwenden. Mit ECE R129 (i-Size)-zertifiziertem Schutz, ISOFIX-Befestigung, integriertem Seitenaufprallschutz und einem Stützfuß vereint der AS5 intelligente Innovation mit bewährter Sicherheit und gibt Familien von der allerersten Fahrt mit ihrem Baby an über alle Wachstumsphasen hinweg mehr Sicherheit.

Die von dem deutschen IGR-Institut zertifizierte ergonomische 4D-Babytrage sorgt dank ihres „Gravity-FIT"-Stützsystems dafür, dass das Gewicht auf natürliche Weise auf Schultern, Rücken, Taille und Hüften der Eltern verteilt wird. Der ergonomische Sitz fördert die gesunde M-förmige Hüftstellung von Babys, und das modulare, zweiteilige Design passt sich dem Wachstum des Kindes an und bietet so Komfort und Flexibilität im Alltag.

Informationen zu Fenarrio

Fenarrio ist eine Premium-Marke für intelligente Elternprodukte, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch intelligente Technologie, ergonomisches Design und international anerkannte Sicherheitsstandards ein sichereres und komfortableres Familienleben zu schaffen. „Europa stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem langfristigen Weg von Fenarrio dar", sagte ein Unternehmenssprecher. „Wir sind der Meinung, dass die besten Produkte für Eltern nicht erfordern, dass sich Familien an sie anpassen – sondern dass sie sich dem Familienalltag anpassen."

Fenarrio wird sein Produktportfolio weiterhin um intelligente Milchpumpen, Kinderwagen, Hochstühle und weitere intelligente Produkte des täglichen Bedarfs erweitern. Die Produkte von Fenarrio sind nun europaweit über Amazon und den offiziellen Fenarrio-Onlineshop erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: www.fenarrio.com.

Entwickelt für eine sicherere und intelligentere Erziehung.

Medienkontakt: [Fenarrio Marketing]

[fenarrioos@fenarrio.com]

[https://fenarrio.com]

Cision

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