EQS-News: Kontron AG: Annahmefrist für das Pflichtangebot ist beendet - Einleitung eines FDI-Überprüfungsverfahrens - Keine Mehrheit für Ennoconn

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Kontron AG: Annahmefrist für das Pflichtangebot ist beendet - Einleitung eines FDI-Überprüfungsverfahrens - Keine Mehrheit für Ennoconn



30.07.2026 / 15:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Linz, Österreich, 30. Juli 2026 – Kontron AG , ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, gibt bekannt, dass der Ennoconn Corporation nach Ende der Annahmefrist des öffentlichen Pflichtangebots insgesamt 12,289,840 Millionen Aktien angedient wurden (etwa 19,5%). Ennoconn wird nach Abschluss der Transaktion keine Mehrheit der Stimmrechte halten.

Gemäß den veröffentlichten Angebotsbedingungen behalten sich die Aktionäre das Recht vor, ihre Zustimmung zurückzuziehen, bis alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt wurden. Daher wird die endgültige Teilnahmequote nach Abschluss des regulatorischen Überprüfungsprozesses festgelegt.

Der Vollzug des Angebots steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen investitionskontrollrechtlichen Freigaben (Foreign Direct Investment – FDI) in Deutschland. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Deutschland prüft im Rahmen des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG), ob der Erwerb Sicherheits- oder Ordnungsinteressen der Bundesrepublik Deutschland berührt. Die Kontron AG wird die zuständigen Behörden im Rahmen der Verfahren umfassend unterstützen. Die Dauer des FDI-Prüfungsverfahrens hängt vom Verlauf der behördlichen Prüfung ab und kann derzeit nicht verlässlich abgeschätzt werden.

Die Kontron AG bleibt der transparenten Kommunikation verpflichtet und wird den Kapitalmarkt über wesentliche Entwicklungen informieren, soweit dies rechtlich erforderlich ist.

Der Abschluss der Akzeptanzphase stellt einen wichtigen Meilenstein im Transaktionsprozess dar. Kontron konzentriert sich weiterhin darauf, langfristigen Wert durch technologische Führung, operative Exzellenz und die fortgesetzte Umsetzung seiner strategischen Prioritäten zu schaffen.

Folgen Sie Kontron:

Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog

Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® und TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 20 Ländern.

Medienkontakte

Alexandra Kentros

Kontron AG - Communications

Tel: +49 (0) 151 151 938 81

group-pr@kontron.com



Jan Lauer

Profil Marketing OHG

Tel: +49 (0) 531 387 33-18

kontron@profil-marketing.com

Leon-Philipp Kleiss

Kontron AG – Investor Relations

Tel: +43 664 60191 5153

ir@kontron.com







All rights reserved. Kontron is a trademark or registered trademark of Kontron AG. All data is for information purposes only and not guaranteed for legal purposes. Information in this press release has been carefully checked and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies.