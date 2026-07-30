EQS-News: Nemetschek Group: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2026 mit weiterhin starkem profitablem Wachstum

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Nemetschek Group: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2026 mit weiterhin starkem profitablem Wachstum



30.07.2026 / 07:00 CET/CEST

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Corporate News

Nemetschek Group: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2026 mit weiterhin starkem profitablem Wachstum

+14,5% Umsatzwachstum (währungsbereinigt) auf 327,7 Mio. Euro im Q2

+29,6% Wachstum (währungsbereinigt) bei Subskription/SaaS auf 266,4 Mio. Euro im Q2

+15,8% EBITDA-Steigerung (währungsbereinigt) im Q2 auf 98,6 Mio. Euro

Berichtete EBITDA-Marge im Q2 bei 30,1%, bereinigt um akquisitionsbedingte Einmalkosten bei 31,0 %

+25,3% Wachstum des Ergebnisses je Aktie auf 0,57 Euro im Q2

Organische Prognose für Geschäftsjahr 2026 bekräftigt, Ausblick 2026 nach Übernahme von HCSS erweitert

München, 30. Juli 2026 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein global führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat ihren dynamischen Wachstumskurs auch im zweiten Quartal 2026 erfolgreich fortgesetzt. Auf der Basis der starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bekräftigt das Unternehmen seine bisherige Prognose für das organische Geschäft (d. h. ohne Akquisitionseffekte) für das Geschäftsjahr 2026. Zudem wurde die Prognose aufgrund der zum 1. Juli 2026 beginnenden Konsolidierung der HCSS-Akquisition entsprechend erweitert.

„Das erste Halbjahr 2026 war für die Nemetschek Group von einer anhaltend sehr starken operativen Entwicklung und wichtigen strategischen Meilensteinen geprägt“, sagt Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Mit dem erfolgreichen Closing der HCSS-Akquisition, der größten Übernahme in unserer Unternehmensgeschichte, stärken wir unsere Position im Infrastruktur- und Tiefbausektor und erschließen uns zusätzliche Wachstumschancen in einem Markt, der langfristig sehr attraktiven Wachstumsperspektiven bietet. Gleichzeitig treiben wir unsere KI-Strategie konsequent voran: Mit der erfolgreichen Markteinführung unserer agentenbasierten KI-Suite Bluebeam Max und dem weiteren Ausbau gruppenweiter KI-Lösungen setzen wir neue Maßstäbe bei der Integration von KI in unseren Industrien. Die Kombination aus starkem organischem Wachstum, strategischen Investitionen und einer klaren KI-Strategie bildet eine hervorragende Grundlage für nachhaltig hohes und profitables Wachstum und damit langfristige Wertschöpfung für unsere Kunden, Partner und Aktionäre.“

Wesentliche Konzern-Kennzahlenim Q2 und 1. Halbjahr 2026

Der Konzernumsatz im Q2 stieg gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum weiterhin stark um währungsbereinigt 14,5% auf 327,7 Mio. Euro. Das ausgewiesene Umsatzwachstum inklusive negativer Währungseffekte lag bei 13,0%. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Umsätze auf 640,7 Mio. Euro, ein währungsbereinigtes Wachstum von 15,7% (reported: 11,9%). Wesentlicher Wachstumstreiber war erneut das Segment Build.

Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) im Q2 stiegen währungsbereinigt um 17,4% (reported: 15,9%) auf 1.249,5 Mio. Euro und damit stärker als der Konzernumsatz. Haupttreiber waren erneut die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen mit einem währungsbereinigten Anstieg von 29,6% (reported: 27,8%) auf 266,4 Mio. Euro. In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz aus Subskription und SaaS um währungsbereinigt 32,4% auf 514,7 Mio. Euro (reported: 27,5%).

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im Q2 währungsbereinigt um 15,8% auf 98,6 Mio. Euro (reported: 11,5%). Neben dem leicht negativen Währungsumrechnungseffekt (Translation), der hauptsächlich auf den schwächeren US-Dollar zurückzuführen ist, wurde das EBITDA im zweiten Quartal zusätzlich durch einen außerordentlichen transaktionsbedingten Währungseffekt belastet. Dieser Effekt im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich resultierte aus der stichtagsbezogenen Neubewertung von in nichtfunktionaler Währung gehaltenen Bilanzpositionen einer einzelnen Konzerngesellschaft, infolge der erheblichen und unerwarteten Wechselkursschwankungen im zweiten Quartal. Die EBITDA-Marge im Q2 inklusive dieses Effekts kam auf 30,1%. Darüber hinaus enthält die ausgewiesene EBITDA-Marge in Q2 akquisitionsbedingte Einmalaufwendungen im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Bereinigt um die akquisitionsbedingten Einmalkosten lag die EBITDA-Marge im Q2 bei 31,0 %. Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sich das EBITDA währungsbereinigt um 24,0% (reported: 16,5%) auf 197,0 Mio. Euro, was einer ausgewiesenen EBITDA-Marge von 30,7% (Vorjahreszeitraum: 29,5%), entspricht. Bereinigt um die akquisitionsbedingten Einmalkosten lag die EBITDA-Marge im ersten Halbjahr bei 31,5 %.

Der Quartalsüberschuss erhöhte sich deutlich um 25,4% auf 66,0 Mio. Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 0,57 Euro entspricht (Q2 2025: 0,45 Euro). Im 1. Halbjahr stieg der Überschuss um 29,9% auf 126,4 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 Euro (Vorjahr: 0,84 Euro).

Strategische Highlights

Im ersten Halbjahr 2026 hat die Nemetschek Group wichtige strategische Meilensteine erreicht und ihre Wachstumsstrategie weiterhin konsequent vorangetrieben.

Mit der Übernahme der Heavy Construction Systems Specialists, LLC (HCSS) mit Sitz in Sugar Land, Texas, realisierte die Nemetschek Group die größte Akquisition in der Firmengeschichte. Die Mitte April 2026 angekündigte Akquisition wurde zum 1. Juli 2026 rechtlich vollzogen (Closing). Damit stärkt die Nemetschek Group im Segment Build ihre Präsenz gezielt im attraktiven Infrastruktur- und Tiefbausektor. HCSS ergänzt das bestehende Lösungsangebot des Konzerns ideal und erschließt zusätzliche Wachstumschancen in diesem strukturell stark wachsenden Markt.

Mit der Markteinführung von Bluebeam Max, der ersten umfassenden agentenbasierten KI-Lösung der Nemetschek Group für den Bausektor, wurde ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der KI-Strategie erreicht. Bluebeam Max unterstützt Anwender bei zeitintensiven Aufgaben wie der Qualitätskontrolle in der Pre-Construction-Phase, der Dokumentenanalyse, der Mengenermittlung und der intelligenten Informationssuche und steigert so Produktivität und Effizienz entlang zentraler Bauprozesse. Darüber hinaus führte die Nemetschek Group weitere KI-Funktionalitäten bei verschiedenen Konzernmarken ein.

Parallel dazu hat die Nemetschek Group ihre internationale Präsenz weiter ausgebaut und den gruppenweiten Go-to-Market-Ansatz intensiviert. Nach der Expansion in Wachstumsregionen wie Indien und den Mittleren Osten, hat die Nemetschek Group auch ihre Präsenz in Südost-Asien verstärkt sowie ihre Zusammenarbeit mit internationalen AEC/O-Kunden und das gruppenweite strategische Account-Management über alle Marken hinweg intensiviert, um noch besser Cross-Selling-Potenziale zu realisieren.

Entwicklung der Segmente im 2. Quartal und 1. Halbjahr 2026 (siehe Tabelle)

Das Segment Design erzielte im zweiten Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9,9% (reported: 8,9%) auf 142,9 Mio. EUR. Die Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskription und SaaS wurde erfolgreich und planmäßig fortgesetzt, was sich in einem starken währungsbereinigten Wachstum dieser Umsatzkategorie von 46,7% (reported: 45,5%) widerspiegelt. Zudem hat die Nemetschek Group weiterhin Mehrjahresverträgen angeboten, um die Migration bestehender Kunden von Serviceverträgen auf Subskriptionsmodelle zu unterstützen. Im ersten Halbjahr 2026 lag das währungsbereinigte Umsatzwachstum bei 9,7% (reported: 7,3%). Die ausgewiesene EBITDA-Marge im zweiten Quartal belief sich auf 22,7% (Q2 2025: 30,5%) und spiegelt den außerordentlichen Effekt aus dem oben genannten negativen Wechselkurseffekt im höheren einstelligen Millionen-Euro-Bereich aus der Neubewertung von in nichtfunktionaler Währung gehaltenen Bilanzpositionen wider. Im ersten Halbjahr 2026 betrug die berichtete EBITDA-Marge 23,9% (Vorjahreszeitraum: 27,2%).

Im Segment Build setzte sich die sehr starke Wachstumsdynamik fort. Treiber waren insbesondere das anhaltend starke Neugeschäft sowie die erfolgreiche internationale Expansion. Darüber hinaus hat Bluebeam den Roll-out seiner agentenbasierten KI-Suite Bluebeam Max erfolgreich abgeschlossen. Die Lösung ist inzwischen über alle relevanten Vertriebs- und Partnerkanäle sowie für sämtliche Kundensegmente verfügbar und unterstreicht die Innovationsführerschaft der Nemetschek Group im Bereich KI-gestützter Softwarelösungen für die Bauindustrie. Der Segmentumsatz nahm im Q2 währungsbereinigt um 24,5% auf 142,9 Mio. Euro zu (reported: 22,4%). Der Umsatz im 1. Halbjahr stieg auf 277,7 Mio. Euro, ein währungsbereinigtes Wachstum von 27,1% (reported: 21,1%). Die EBITDA-Marge erreichte im Q2 hohe 40,1% (Vorjahresquartal: 34,1%) und im Halbjahr 39,8% (Vorjahreszeitrum: 34,6%).

Im Segment Manage erhöhte sich der Umsatz im Q2 auf 13,1 Mio. Euro, ein Wachstum von 4,6% (währungsbereinigt und reported). Die weiter steigende Nachfrage sowie eine gut gefüllte Vertriebspipeline bei Bestands- und Neukunden – insbesondere aus dem öffentlichen Sektor und Finanzsektor – bilden eine gute Ausgangsbasis für ein stärkeres Wachstum im zweiten Halbjahr. Im zweiten Quartal beschleunigte sich das Wachstum insbesondere in den Bereichen Workspace-Management und Energy Efficiency. Im 1. Halbjahr konnte das Segment um 3,8% (währungsbereinigt) wachsen. Die EBITDA-Marge lag im Q2 bei 5,1% (Vorjahreszeitraum: 7,6%), im Halbjahr bei 7,8% (Vorjahreszeitraum: 9,3%).

Im Segment Media lag der Umsatz im Q2 mit 29,4 Mio. Euro nahezu auf dem Niveau des Vorjahresquartals (30,1 Mio. Euro). Auf Halbjahresbasis stieg der Umsatz währungsbereinigt um 3,3% (reported: -0,7%). Die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal blieb aufgrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds unter den Erwartungen. Ausschlaggebend waren eine anhaltend verhaltene Investitionsbereitschaft der Kunden, ein geringeres Investitionsniveau, Kundenkonsolidierungen sowie verlängerte Entscheidungs- und Vertriebszyklen. Um das Segment breiter aufzustellen, hat die Nemetschek Group das Portfolio diversifiziert, zum Beispiel durch den Launch der Rendering-Lösung Archviz, die die Marktposition in der AEC/O-Industrie stärkt. Die EBITDA-Marge erhöhte sich im Q2 von 25,2% auf 27,7%. Die EBITDA-Marge im 1. Halbjahr verbesserte sich auf 29,8% (Vorjahreszeitraum: 28,1%).

Ausblick auf Gesamtjahr 2026

Nach dem erfolgreichen 1. Halbjahr bekräftigt der Vorstand die bisherigen Ziele für das organische Geschäft, d. h. ohne den Zukauf von HCSS. Er erwartet unverändert ein währungsbereinigtes organisches Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 14% bis 15% sowie eine EBITDA-Marge zwischen 32% und 33%. Ohne die akquisitionsbedingten Einmalaufwendungen hätte sich die EBITDA-Marge am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite bewegt.

Aufgrund der erstmaligen Konsolidierung von HCSS zum 1. Juli 2026 erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 einen zusätzlichen währungsbereinigten Beitrag zum Konzernumsatzwachstum von rund 600 Basispunkten (inklusive der PPA-Effekte). Unter Berücksichtigung der akquisitionsbedingten Einmalaufwendungen und daher ausgehend vom Mittelpunkt der prognostizierten EBITDA-Marge von 32% bis 33% wird infolge der HCSS-Akquisition eine Verwässerung der EBITDA-Marge um rund 150 Basispunkte erwartet. Dies ist im Wesentlichen auf die erwarteten Effekte aus der Kaufpreisallokation (Purchase Price Allocation – PPA) für HCSS sowie auf laufende Integrationskosten und wiederkehrende Aufwendungen für ein neu geschaffenes aktienbasiertes Vergütungsprogramm zurückzuführen. Dieses ist darauf ausgerichtet, die Wertsteigerung im Segment Build in den kommenden Jahren noch weiter zu stärken und voranzutreiben.

Der erwartete Beitrag der HCSS-Akquisition auf Umsatz und EBITDA spiegelt dabei noch nicht das volle Potenzial der Akquisition wider. Die Aussagen zu den erwarteten Auswirkungen der HCSS-Akquisition auf das Geschäftsjahr 2026 stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Kaufpreisallokation (PPA), der im Laufe dieses Jahres erwartet wird. Die PPA wird über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfasst, mit dem Großteil der Effekte in den ersten sechs Monaten nach Closing. Nach vorläufigen Schätzungen wird erwartet, dass die Kaufpreisallokation (PPA) den Umsatz von HCSS im zweiten Halbjahr 2026 um einen Betrag im mittleren bis hohen Zwanzig-Millionen-Euro-Bereich reduziert, mit einem entsprechenden Effekt auf das EBITDA.

Alle Prognosen basieren auf der Annahme, dass sich die globalen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass sich der aktuelle Konflikt im Nahen Osten weder wesentlich ausweitet noch über einen längeren Zeitraum anhält.

Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q2-26)

In Mio. Euro Q2 2026 Q2 2025 Δ in %

(FX-adj.) ARR 1.249,5 1.078,3 +15,9%

(+17,4%) Umsatz 327,7 290,0 +13,0%

(+14,5%) - davon Softwarelizenzen 6,4 11,3 -43,5%

(-40,8%) - davon wiederkehrende Umsätze 312,4 269,6 +15,9%

(+17,4%) - Subskription + SaaS

(Teil der wiederkehrenden Umsätze) 266,4 208,5 +27,8%

(+29,6%) EBITDA 98,6 88,5 +11,5%

(+15,8%) EBITDA-Marge 30,1% 30,5% EBIT 79,0 70,5 +12,1% EBIT-Marge 24,1% 24.3% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 66,0 52,4 +25,4% Ergebnis je Aktie in Euro 0,57 0,45 +25,3% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen 75,6 60,3 +24,9% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 0,65 0,52 +24,9%

Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q2-26)

In Mio. Euro Q2 2026 Q2 2025 Δ in %

(FX-adj.) Design Umsatz 142,9 131,2 +8,9%

(+9,9%) EBITDA 32,5 40,1 -18,9%

(-14,4%) EBITDA-Marge 22,7% 30,5% Build Umsatz 142,9 116,8 +22,4%

(+24,5%) EBITDA 57,3 39,8 +43,8%

(+48,6%) EBITDA-Marge 40,1% 34,1% Manage Umsatz 13,1 12,5 +4,6%

(+4,6%) EBITDA 0,7 1,0 -30,1%

(-36,9%) EBITDA-Marge 5,1% 7,6% Media Umsatz 29,4 30,1 -2,2%

(+0,1%) EBITDA 8,2 7,6 +7,7%

(+12,4%) EBITDA-Marge 27,7% 25,2%

Kennzahlen im Halbjahresüberblick (H1-26)

In Mio. Euro H1 2026 H1 2025 Δ in %

ARR 1.249,5 1.078,3 +15,9%

(+17,4%) Umsatz 640,7 572,8 +11,9%

(+15,7%) - davon Softwarelizenzen 13,2 26,1 -49,3%

(-46,6%) - davon wiederkehrende Umsätze 609,2 529,2 +15,1%

(+19,2%) - Subskription + SaaS

(Teil der wiederkehrenden Umsätze) 514,7 403,6 +27,5%

(+32,4%) EBITDA 197,0 169,1 +16,5%

(+24,0%) EBITDA-Marge 30,7% 29,5% EBIT 158,2 132,7 +19,2% EBIT-Marge 24,7% 23,2% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 126,4 97,3 +29,9% Ergebnis je Aktie in Euro 1,09 0,84 +29,9% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen 144,9 112,9 +28,4% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 1,25 0,98 +28,3%

Kennzahlen Segmente im Halbjahresüberblick (H1-26)

In Mio. Euro H1 2026 H1 2025 Δ in %

(FX-adj.) Design Umsatz 279,1 260,1 +7,3%

(+9,7%) EBITDA 66,8 70,8 -5,5%

(+0,4%) EBITDA-Marge 23,9% 27,2% Build Umsatz 277,7 229,2 +21,1%

(+27,1%) EBITDA 110,5 79,3 +39,3%

(+48,2%) EBITDA-Marge 39,8% 34,6% Manage Umsatz 26,3 25,3 +3,9%

(+3,8%) EBITDA 2,0 2,3 -13,0%

(-20,3%) EBITDA-Marge 7,8% 9,3% Media Umsatz 59,0 59,5 -0,7%

(+3,3%) EBITDA 17,6 16,7 +5,5%

(+12,6%) EBITDA-Marge 29,8% 28,1%





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Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Anbieter von Software- und KI-Lösungen im Bereich Construction AI, der die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln – über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. 1963 von Professor Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.500 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation.

Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDAX gelistet und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,19 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 371,1 Millionen Euro.

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