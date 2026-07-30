EQS-News: OHB Italia erhält Auftrag für nächste Generation des PRISMA-Satelliten

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OHB Italia erhält Auftrag für nächste Generation des PRISMA-Satelliten



30.07.2026 / 11:08 CET/CEST

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Bremen/Mailand, 30. Juli 2026.

Die italienische Raumfahrtagentur ASI hat OHB Italia, eine Tochterfirma des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE, mit der Entwicklung der Erdbeobachtungsmission PRISMA Second Generation (PSG) beauftragt. Der Satellit soll bis Ende 2031 gestartet werden und die hyperspektralen Erdbeobachtungsfähigkeiten Italiens der nächsten Generation sicherstellen.

Als Hauptauftragnehmerin verantwortet OHB Italia die Entwicklung des Satellitensystems. Die Mission baut auf den Erfahrungen der ersten PRISMA-Mission auf, die seit 2019 erfolgreich im Orbit ist, und wird deutlich verbesserte Beobachtungsleistungen ermöglichen.

„Dieser Auftrag bestätigt die starke Position von OHB Italia im Bereich der Erdbeobachtung und unser langjähriges Know-how bei hyperspektralen Missionen“, sagte Roberto Aceti, CEO von OHB Italia.

PRISMA Second Generation wird hochpräzise Daten für Anwendungen in den Bereichen Umwelt- und Klimamonitoring, Ressourcenmanagement sowie Katastrophenbeobachtung bereitstellen.

Die Mission stützt sich auf die Expertise der italienischen Raumfahrtindustrie und bündelt Schlüsselkompetenzen aus den Bereichen Satellitenentwicklung, Instrumentierung und Systemintegration. Thales Alenia Space Italia liefert als Unterauftragnehmer die Satellitenplattform, während Leonardo das hyperspektrale Instrument beisteuert.

Der Auftrag der italienischen Raumfahrtagentur unterstreicht zugleich auch das Vertrauen in die langjährige Expertise der OHB-Gruppe im Bereich der Erdbeobachtung und hyperspektralen Fernerkundung. Mit der Umweltmission EnMAP (Environmental Mapping and Analysis Programme) hat OHB bereits in Deutschland erfolgreich einen hyperspektralen Satelliten realisiert, der seit 2022 hochauflösende Daten für Umwelt- und Klimaforschung liefert.

Darüber hinaus ist OHB an der europäischen Copernicus-Mission CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment) beteiligt, die künftig hyperspektrale Daten für Anwendungen in den Bereichen Umwelt-, Landwirtschafts- und Klimabeobachtung bereitstellen wird. Mit der PRISMA-Second-Generation-Mission baut der Raumfahrtkonzern seine Position als einer der führenden europäischen Anbieter von Erdbeobachtungssystemen und hyperspektralen Weltraummissionen weiter aus.

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