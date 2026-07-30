EQS-News: Piramal Pharma Limited gibt die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt
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Piramal Pharma Limited gibt die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt
30.07.2026 / 12:45 CET/CEST
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MUMBAI, Indien, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende erste Quartal (Q1) bekannt.
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Wichtige Finanzergebnisse im Konzernabschluss
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(in ₹ Crore oder wie angegeben)
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Posten
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Q1GJ27
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Q1GJ26
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% Veränderung
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Umsatzerlöse aus der Geschäftstätigkeit
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2,270
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1,934
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17 %
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CDMO
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1,187
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997
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19 %
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CHG
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743
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637
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17 %
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PCH
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347
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302
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15 %
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EBITDA
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285
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165
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72 %.
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EBITDA-Marge
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12,5 %
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8,5 %
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PAT (vor außerordentlichen Posten)
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(69)
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(102)
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32 %
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Außerordentliche Posten
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-
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21
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NM
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PAT (nach außerordentlichen Posten)
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(69)
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(82)
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15 %
Hinweis: Zu den außerordentlichen Posten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gehören einmalige Insolvenzerlöse aus einer Forderung, die im November 2023 beim NCLT gegen einen Drittlieferanten unseres Geschäfts mit komplexen Krankenhaus-Generika geltend gemacht wurde.
Wichtigste Eckpunkte
- Umsatz: Ein gesundes Umsatzwachstum von 17 %, gestützt durch eine starke Leistung in allen drei Geschäftsbereichen.
- EBITDA-Marge:Das EBITDA stieg um 72 %, wobei sich die EBITDA-Marge um rund 400 Basispunkte auf 12,5 % ausweitete, was auf eine verbesserte operative Hebelwirkung und eine erfolgreichere Umsetzung zurückzuführen ist.
- Verbesserte operative Leistung:Eine höhere Kapazitätsauslastung, operative Hebelwirkung, Preisdisziplin und operative Exzellenz trugen zur Ausweitung der EBITDA-Marge bei.
- Erstklassige Qualität: Der Standort Sellersville in den USA erhielt von der US-amerikanischen FDA einen Inspektionsbericht („Establishment Inspection Report"), womit die Inspektion erfolgreich abgeschlossen wurde. Wir haben unseren „Zero OAI"-Status bis heute beibehalten.
Nandini Piramal, Vorstandsvorsitzende der Piramal Pharma Limited , sagte: „Wir sind stark ins Geschäftsjahr 27 gestartet, wobei alle drei Geschäftsbereiche ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich sowie eine deutliche Ausweitung der EBITDA-Marge verzeichneten. Unser CDMO-Geschäft verzeichnete ein breit angelegtes Wachstum an Standorten in Indien und im Ausland, unterstützt durch ein verstärktes Vertriebsteam, eine rege Ausschreibungsaktivität und einen soliden Auftragseingang sowie eine starke Umsetzung. Im Bereich Komplexe Krankenhausgenerika haben wir unsere Führungsposition bei Schlüsseltherapien behauptet, an Dynamik in den Märkten für Inhalationsanästhetika außerhalb der USA gewonnen und die Integration von Kenalog® weiter vorangetrieben. Unser Geschäftsbereich Consumer Healthcare verzeichnete ein weiteres Quartal mit robustem Wachstum, angetrieben durch Power Brands, E-Commerce, einen breiteren Vertrieb, Premiumisierung und disziplinierte Markeninvestitionen.
Ermutigt durch diese Dynamik freuen wir uns darauf, im Geschäftsjahr 27 ein nachhaltiges Umsatzwachstum und eine Steigerung des EBITDA zu erzielen und dabei in einem dynamischen externen Umfeld agil zu bleiben."
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Wichtige Eckpunkte der Geschäftstätigkeit
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Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO):
Komplexe Krankenhausgenerika (CHG):
Piramal Consumer Healthcare (PCH):
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Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
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(in ₹ Crore oder wie angegeben)
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Posten
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Quartal
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Q1GJ27
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Q1GJ26
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Vorjahresvergleich in %
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Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit
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2,270
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1,934
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17 %
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Sonstige Erträge
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89
|
58
|
53 %
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Gesamtertrag
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2,359
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1,992
|
18 %
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Materialkosten
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852
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694
|
23 %
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Personalaufwand
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676
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619
|
9 %
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Sonstige Aufwendungen
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547
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514
|
6 %
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EBITDA
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285
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165
|
72 %.
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Zinsaufwendungen
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88
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86
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2 %
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Abschreibungen
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224
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197
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13 %
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Anteil am Nettogewinn assoziierter Unternehmen
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20
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19
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5 %
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Gewinn vor Steuern
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(7)
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(100)
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93 %
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Steuern
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62
|
3
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2,211 %
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Nettogewinn nach Steuern
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(69)
|
(102)
|
32 %
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Außerordentlicher Posten1
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-
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21
|
NM
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Nettogewinn nach Steuern nach außerordentlichem Posten
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(69)
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(82)
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15 %
Hinweis: Zu den außerordentlichen Posten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gehören einmalige Insolvenzerlöse aus einer Forderung, die im November 2023 beim NCLT gegen einen Drittlieferanten unseres Geschäfts mit komplexen Krankenhaus-Generika geltend gemacht wurde.
Telefonkonferenz zu den Ergebnissen
Piramal Pharma Limited veranstaltet am 30. Juli 2026 von 9:30 Uhr bis 10:15 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, um die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027 zu erörtern.
Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:
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Veranstaltung
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Ort und Zeit
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Telefonnummer
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Telefonkonferenz am 30. Juli 2026
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Indien – 9:30 Uhr IST
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+91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Hauptnummer)
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1 800 120 1221 (Gebührenfreie Nummer)
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USA – 0:00 Uhr
(Eastern Time – New York)
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Gebührenfreie Nummer
18667462133
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Vereinigtes Königreich – 5:00 Uhr
(Ortszeit London)
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Gebührenfreie Nummer
08081011573
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Singapur – 12:00 Uhr
(Ortszeit Singapur)
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Gebührenfreie Nummer
8001012045
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Hongkong – 12:00 Uhr
(Ortszeit Hongkong)
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Gebührenfreie Nummer
800964448
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Express-Anmeldung mit dem Diamond Pass™
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Bitte nutzen Sie diesen Link zur Voranmeldung, um die Wartezeit bei der Teilnahme an der Telefonkonferenz unter zu verkürzen – Hier klicken
Informationen zu Piramal Pharma Limited:
Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet über seine 171 weltweiten Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), eine integrierte Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäft mit komplexen Krankenhausgenerika, sowie das Geschäft Piramal Consumer Healthcare (PCH), das rezeptfreie Consumer-Healthcare- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Außerdem hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Segmenten Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.
Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn
1Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.
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