EQS-News: Piramal Pharma Limited gibt die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS-News: Piramal Pharma Limited / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Piramal Pharma Limited gibt die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt

30.07.2026 / 12:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MUMBAI, Indien, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende erste Quartal (Q1) bekannt.

Piramal-Pharma-Limited-Logo.jpg?id=OA2801035

Wichtige Finanzergebnisse im Konzernabschluss

(in ₹ Crore oder wie angegeben)

Posten

Q1GJ27

Q1GJ26

% Veränderung     

  Umsatzerlöse aus der Geschäftstätigkeit

2,270

1,934

17 %

      CDMO

1,187

997

19 %

      CHG

743

637

17 %

      PCH

347

302

15 %

  EBITDA

285

165

72 %.

  EBITDA-Marge

12,5 %

8,5 %

  PAT (vor außerordentlichen Posten)

(69)

(102)

32 %

  Außerordentliche Posten

-

21

NM

  PAT (nach außerordentlichen Posten)

(69)

(82)

15 %

Hinweis: Zu den außerordentlichen Posten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gehören einmalige Insolvenzerlöse aus einer Forderung, die im November 2023 beim NCLT gegen einen Drittlieferanten unseres Geschäfts mit komplexen Krankenhaus-Generika geltend gemacht wurde.

Wichtigste Eckpunkte

  • Umsatz: Ein gesundes Umsatzwachstum von 17 %, gestützt durch eine starke Leistung in allen drei Geschäftsbereichen.
  • EBITDA-Marge:Das EBITDA stieg um 72 %, wobei sich die EBITDA-Marge um rund 400 Basispunkte auf 12,5 % ausweitete, was auf eine verbesserte operative Hebelwirkung und eine erfolgreichere Umsetzung zurückzuführen ist.
  • Verbesserte operative Leistung:Eine höhere Kapazitätsauslastung, operative Hebelwirkung, Preisdisziplin und operative Exzellenz trugen zur Ausweitung der EBITDA-Marge bei.
  • Erstklassige Qualität: Der Standort Sellersville in den USA erhielt von der US-amerikanischen FDA einen Inspektionsbericht („Establishment Inspection Report"), womit die Inspektion erfolgreich abgeschlossen wurde. Wir haben unseren „Zero OAI"-Status bis heute beibehalten.

Nandini Piramal, Vorstandsvorsitzende der Piramal Pharma Limited , sagte: „Wir sind stark ins Geschäftsjahr 27 gestartet, wobei alle drei Geschäftsbereiche ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich sowie eine deutliche Ausweitung der EBITDA-Marge verzeichneten. Unser CDMO-Geschäft verzeichnete ein breit angelegtes Wachstum an Standorten in Indien und im Ausland, unterstützt durch ein verstärktes Vertriebsteam, eine rege Ausschreibungsaktivität und einen soliden Auftragseingang sowie eine starke Umsetzung. Im Bereich Komplexe Krankenhausgenerika haben wir unsere Führungsposition bei Schlüsseltherapien behauptet, an Dynamik in den Märkten für Inhalationsanästhetika außerhalb der USA gewonnen und die Integration von Kenalog® weiter vorangetrieben. Unser Geschäftsbereich Consumer Healthcare verzeichnete ein weiteres Quartal mit robustem Wachstum, angetrieben durch Power Brands, E-Commerce, einen breiteren Vertrieb, Premiumisierung und disziplinierte Markeninvestitionen.

Ermutigt durch diese Dynamik freuen wir uns darauf, im Geschäftsjahr 27 ein nachhaltiges Umsatzwachstum und eine Steigerung des EBITDA zu erzielen und dabei in einem dynamischen externen Umfeld agil zu bleiben."

Wichtige Eckpunkte der Geschäftstätigkeit

Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO):

  • Breit angelegtes Wachstums in Indien und an Standorten im Ausland, unterstützt durch einen soliden Auftragseingang und eine starke Umsetzung im gesamten Netzwerk.
  • GestärkteVertriebskapazitäten durch ein erweitertes Vertriebsteam, eine gezieltere Marktabdeckung und eine intensivere Kundenbindung.
  • Die verbesserte Finanzierung im Biopharma-Bereich trug zu einer Zunahme der Ausschreibungen bei, auch wenn die Entscheidungszeiträume der Kunden weiterhin lang sind.Die Aufrechterhaltung unserer Gewinnquoten und die Umwandlung dieser Ausschreibungen in Aufträge werden der wichtigste Wachstumsmotor sein.
  • Verbesserte Umsetzung und operative Hebelwirkung: Höhere Auslastung, Preisdisziplin und operative Exzellenz führten trotz Inflationsdruck zu einer Steigerung der EBITDA-Marge an den meisten Standorten.
  • Ausbau unserer ADC-Kompetenzen: In Riverview (USA) wurde die Anlage zur Herstellung von Payload-Linkern im kommerziellen Maßstab in Betrieb genommen, während die Kapazitätserweiterung für sterile Injektionspräparate in Lexington (USA) planmäßig verläuft.  
  • Strategische Partnerschaften:Zusammenarbeit mit Ajinomoto Bio-Pharma Services im Bereich der Konjugationstechnologie der nächsten Generation.
  • Qualität: Der Standort Sellersville erhielt einen EIR von der US-amerikanischen FDA. Das Unternehmen kann seine bisherige Bilanz von null OAI weiterhin aufrechterhalten.

Komplexe Krankenhausgenerika (CHG):

  • Inhalationsanästhesie: Beibehaltung der Marktführerschaft auf dem US-amerikanischen Sevofluran-Markt mit einem Wertanteil von 48 % und erfreuliche Fortschritte in ausgewählten Märkten außerhalb der USA. (Quelle: (IQVIA)
  • Kenalog®: Fortschritte bei den Integrationsmaßnahmen. Die Lieferungen werden voraussichtlich im 2. Quartal des Geschäftsjahres 27 beginnen.
  • Intrathekale Therapie: Wir haben unsere Spitzenposition auf dem US-Markt für intrathekales Baclofen behauptet. (Quelle: (IQVIA)
  • Injizierbare Schmerztherapie: Zusammenarbeit mit Lieferanten zur Verbesserung der Produktverfügbarkeit.  
  • Differenzierte und Spezialprodukte: Fortsetzung der Investitionen in 505(b)(2)-Produkte, komplexe und differenzierte Generika sowie Markenprodukte durch Einlizenzierung und gemeinsame Entwicklung.

Piramal Consumer Healthcare (PCH):

  • Power Brands: Wachstum von 23 % gegenüber dem Vorjahr und Beitrag von 53 % zum Umsatz im Bereich Consumer Healthcare.
  • E-Commerce: Wachstum von 40 % gegenüber dem Vorjahr und Beitrag von 28 % zum Umsatz.
  • i-choose: Einführung einer neuen Dachmarke, die das Portfolio im Bereich der Intimpflege für Frauen unter einer einheitlichen Identität zusammenfasst.  
  • Markeninvestitionen: Investition von rund 12 % des Umsatzes in Medien- und Handelswerbung über digitale und traditionelle Kanäle.
  • Profitables Wachstum: Premiumisierung, umsichtige Preisgestaltung und Initiativen zur Kostenoptimierung trugen dazu bei, die Rohstoffinflation abzufedern und die EBITDA-Entwicklung zu stützen.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in ₹ Crore oder wie angegeben)

Posten

Quartal

Q1GJ27

Q1GJ26

Vorjahresvergleich in %

Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit

2,270

1,934

17 %

Sonstige Erträge

89

58

53 %

Gesamtertrag

2,359

1,992

18 %

Materialkosten

852

694

23 %

Personalaufwand

676

619

9 %

Sonstige Aufwendungen

547

514

6 %

EBITDA

285

165

72 %.

Zinsaufwendungen

88

86

2 %

Abschreibungen

224

197

13 %

Anteil am Nettogewinn assoziierter Unternehmen

20

19

5 %

Gewinn vor Steuern

(7)

(100)

93 %

Steuern

62

3

2,211 %

Nettogewinn nach Steuern

(69)

(102)

32 %

Außerordentlicher Posten1

-

21

NM

Nettogewinn nach Steuern nach außerordentlichem Posten

(69)

(82)

15 %

Hinweis: Zu den außerordentlichen Posten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gehören einmalige Insolvenzerlöse aus einer Forderung, die im November 2023 beim NCLT gegen einen Drittlieferanten unseres Geschäfts mit komplexen Krankenhaus-Generika geltend gemacht wurde.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

Piramal Pharma Limited veranstaltet am 30. Juli 2026 von 9:30 Uhr bis 10:15 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, um die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027 zu erörtern.

Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:

Veranstaltung

Ort und Zeit

Telefonnummer

Telefonkonferenz am 30. Juli 2026

Indien – 9:30 Uhr IST

+91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Hauptnummer)

1 800 120 1221 (Gebührenfreie Nummer)

USA – 0:00 Uhr

(Eastern Time – New York)

Gebührenfreie Nummer

18667462133

Vereinigtes Königreich – 5:00 Uhr

(Ortszeit London)

Gebührenfreie Nummer

08081011573

Singapur – 12:00 Uhr

(Ortszeit Singapur)

Gebührenfreie Nummer

8001012045

Hongkong – 12:00 Uhr

(Ortszeit Hongkong)

Gebührenfreie Nummer

800964448

Express-Anmeldung mit dem Diamond Pass™

Bitte nutzen Sie diesen Link zur Voranmeldung, um die Wartezeit bei der Teilnahme an der Telefonkonferenz unter zu verkürzen – Hier klicken

Informationen zu Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet über seine 171 weltweiten Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), eine integrierte Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäft mit komplexen Krankenhausgenerika, sowie das Geschäft Piramal Consumer Healthcare (PCH), das rezeptfreie Consumer-Healthcare- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Außerdem hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Segmenten Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

1Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-limited-gibt-die-ergebnisse-fur-das-erste-quartal-des-geschaftsjahres-2027-bekannt-302838923.html

rt.gif?NewsItemId=GE15056&Transmission_Id=202607300639PR_NEWS_EURO_ND__GE15056&DateId=20260730

30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2374608  30.07.2026 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut27. Juli · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen