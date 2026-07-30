EQS-News: Starkes Momentum in der Optoelektronik hält an

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Starkes Momentum in der Optoelektronik hält an



30.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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Starkes Momentum in der Optoelektronik hält an

Auftragseingang im ersten Halbjahr um 54% ggü. dem Vorjahr gestiegen / Ergebnisse des zweiten Quartals im Rahmen der Prognose / Starke Free-Cashflow-Entwicklung / Produktionshochlauf verläuft planmäßig / Angehobene Prognose für 2026 bestätigt



Herzogenrath, 30. Juli 2026 – Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) profitierte im zweiten Quartal 2026 von einem starken Auftragseingang in Höhe von EUR 214,5 Mio. (+81% gegenüber dem Vorjahresquartal). Dies unterstreicht die anhaltend starke Marktdynamik, die insbesondere durch die sehr hohe Nachfrage nach Anlagen für optoelektronische Anwendungen getragen wird. Größere Laser-Systemauslieferungen sollen voraussichtlich ab dem Q3/2026 beginnen und sich weit über das laufende Geschäftsjahr hinaus erstrecken. Der Produktionshochlauf bei AIXTRON und seinen Zulieferern verläuft planmäßig. Daher bestätigt AIXTRON die am 14. April 2026 veröffentlichte angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2026.

In der Leistungselektronik sowie im Micro-LED-/LED-Markt blieb die Nachfrage weiterhin verhalten. Allerdings steigen die Auslastungsraten bei den Leistungselektronikkunden graduell wieder an. Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2026 beliefen sich auf EUR 174,5 Mio. und lagen damit -30% unter dem Vorjahreswert von EUR 249,9 Mio., entsprachen jedoch den Erwartungen. Der Umsatz im zweiten Quartal 2026 in Höhe von EUR 115,1 Mio. entsprach der Prognose von EUR 110 Mio. mit einer Bandbreite von ± EUR 10 Mio.

Starker Cashflow und erhöhte finanzielle Flexibilität

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erreichte in den ersten sechs Monaten 2026 EUR 172,7 Mio., während sich der Free Cashflow auf EUR 162,1 Mio. belief. Der starke Cashflow war vor allem auf höhere Kundenanzahlungen zurückzuführen, die den bevorstehenden Produktionshochlauf unterstützen. Im April 2026 platzierte AIXTRON erfolgreich seine erste Wandelanleihe im Volumen von EUR 450 Mio. und stärkte damit seine langfristige finanzielle Flexibilität zusätzlich. Der Erlös aus der Anleihe ist für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt. Die Wandelanleihe ist nicht periodisch verzinslich und wird, sofern sie nicht zuvor gewandelt wird, im April 2031 zur Rückzahlung fällig.

Auftragseingang und Auftragsbestand

Der Gesamtauftragseingang belief sich in den ersten sechs Monaten 2026 auf EUR 386,0 Mio. und lag damit 54% über dem Vorjahresniveau (H1/2025: EUR 250,7 Mio.). Der Bereich Optoelektronik machte im zweiten Quartal rund 75% des Anlagenauftragseingangs aus und ist derzeit der wichtigste Nachfragetreiber für AIXTRON. Das Unternehmen verzeichnet eine robuste Projektpipeline, die weit über das Jahr 2026 hinaus reicht. Zum 30. Juni 2026 belief sich der Anlagenauftragsbestand auf EUR 456,9 Mio. nach EUR 284,6 Mio. im Vorjahr und EUR 257,8 Mio. zum Jahresende 2025.

Operative Maßnahmen und Output-Wachstum

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 ergriff AIXTRON verschiedene operative Maßnahmen: Angesichts der verhaltenen Geschäftsaussichten zu Jahresbeginn wurde im ersten Quartal ein Personalabbau durchgeführt. Dies führte zu einmaligen Kosten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Gegen Ende des ersten Quartals zeichnete sich eine starke Dynamik im Bereich Optoelektronik ab. Um die von den Kunden gewünschten Liefertermine einhalten zu können, weitet das Unternehmen seine Produktionskapazitäten an den eigenen Standorten und in enger Zusammenarbeit mit seinen Zulieferern aus. Der operative Hochlauf zur Umsetzung eines wachsenden Auslieferungsvolumens im dritten Quartal und zur Realisierung eines weiteren Wachstums im vierten Quartal verläuft planmäßig: Der Output wird in jedem Quartal des Jahres steigen. Darüber hinaus kündigte AIXTRON den neuen Produktionsstandort in Penang, Malaysia, an. Die Erdarbeiten für die neue Produktionsstätte haben bereits begonnen.

„Das erste Halbjahr 2026 markiert einen wichtigen Wendepunkt für AIXTRON. Das starke Auftragsmomentum in der Optoelektronik schafft eine hohe Visibilität für den bevorstehenden Produktionshochlauf. Gleichzeitig erhöhen die Wandelanleihe und unser geplanter Produktionsstandort in Malaysia unsere finanzielle und operative Flexibilität. Damit haben wir das Unternehmen gut positioniert, um die sich beschleunigende Nachfragewelle in der Optoelektronik voll auszuschöpfen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch die Leistungselektronik wieder anziehen und zum Umsatzwachstum beitragen“, sagt Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE.

Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2026 beliefen sich auf EUR 174,5 Mio. und lagen damit -30% unter dem Vorjahreswert von EUR 249,9 Mio., entsprachen jedoch den Erwartungen. Im zweiten Quartal 2026 lagen die Umsatzerlöse mit EUR 115,1 Mio. innerhalb der Prognose von EUR 110 Mio. mit einer Bandbreite von ± EUR 10 Mio. (Q2/2025: EUR 137,4 Mio.).

Bruttoergebnis und Bruttomarge

AIXTRON erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein Bruttoergebnis von EUR 57,5 Mio. (H1/2025: EUR 89,9 Mio.). Dies entspricht einer Bruttomarge von 33% nach 36% im Vorjahr. Darin enthalten sind einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit dem Personalabbau im operativen Bereich. Im zweiten Quartal 2026 sank das Bruttoergebnis vor allem aufgrund des geringeren Umsatzvolumens um -16% auf EUR 46,8 Mio. (Q2/2025: EUR 55,7 Mio.).

Betriebsaufwendungen und -ergebnis

Die Betriebsaufwendungen erhöhten sich im ersten Halbjahr 2026 um 3% auf EUR 65,2 Mio. (H1/2025: EUR 63,0 Mio.). Den größten Anteil daran hatten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die im gleichen Zeitraum um 31% auf EUR 47,0 Mio. anstiegen (H1/2025: EUR 36,0 Mio.). Im zweiten Quartal 2026 lagen die Betriebsaufwendungen mit EUR 32,2 Mio.auf dem Niveau des Vorjahresquartals (Q2/2025: EUR 32,2 Mio.).

Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im ersten Halbjahr 2026 bei EUR -7,6 Mio., was einer EBIT-Marge von -4% entspricht (H1/2025: EUR 26,9 Mio., 11%). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war hauptsächlich auf das geringere Ausbringungsvolumen zurückzuführen. Im zweiten Quartal 2026 betrug das Betriebsergebnis (EBIT) EUR 14,7 Mio. (Q2/2025: EUR 23,6 Mio.).

Das Periodenergebnis belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR -2,8 Mio. (H1/2025: EUR 24,3 Mio.) und im zweiten Quartal 2026 auf EUR 19,1 Mio. (Q2/2025: EUR 19,2 Mio.). Das Ergebnis im zweiten Quartal 2026 wurde durch latente Steuererträge positiv beeinflusst, die sich aus der Erfassung latenter Steueransprüche auf steuerliche Verlustvorträge ergaben.

Starke Free-Cashflow-Entwicklung

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erreichte im ersten Halbjahr 2026 EUR 172,7 Mio. gegenüber EUR 85,1 Mio. im Vorjahr, davon wurden im zweiten Quartal 2026 EUR 119,0 Mio. generiert (EUR 50,0 Mio. im Vorjahr). Die starke Cashflow-Entwicklung war vor allem auf höhere Kundenvorauszahlungen zurückzuführen. Neben dem hohen Auftragseingang und Auftragsbestand wirkten sich auch die Zusammensetzung der aktuellen Aufträge und die individuell vereinbarten Zahlungsbedingungen leicht positiv auf die Höhe der Anzahlungen aus. Diese Vorauszahlungen tragen zur Finanzierung des bevorstehenden Produktionshochlaufs bei.

Der Free Cashflow profitierte vom verbesserten operativen Cashflow und belief sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 auf EUR 162,1 Mio. Dies entspricht einer Verbesserung um EUR 91,0 Mio. gegenüber dem Vorjahr (H1/2025: EUR 71,1 Mio.). Im zweiten Quartal 2026 belief sich der Free Cashflow auf EUR 113,6 Mio., was einer Verbesserung um EUR 72,3 Mio. gegenüber dem Vorjahr entspricht (Q2/2025: EUR 41,3 Mio.).

Zum 30. Juni 2026 wies AIXTRON nach Zahlung der Dividende in Höhe von EUR 16,9 Mio. liquide Mittel einschließlich sonstiger kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte in Höhe von EUR 816,2 Mio. aus (31. Dezember 2025: EUR 224,6 Mio.). Der starke Anstieg ist auch auf die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe zurückzuführen. Abzüglich der Fremdkapitalkomponente der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 349,2 Mio. ergibt sich ein Nettofinanzvermögen von EUR 467,0 Mio.Die Eigenkapitalquote belief sich auf 61% und lag damit infolge der Ausgabe der Wandelanleihe unter dem Wert von 88% zum Jahresende 2025.

„Ein Free Cashflow von EUR 162,1 Mio. im ersten Halbjahr 2026 und verfügbare Liquidität von EUR 816,2 Mio. verschaffen uns erhebliche finanzielle Flexibilität. Wir sind gut positioniert, um den bevorstehenden Produktionshochlauf umzusetzen und unseren neuen Standort in Malaysia zu entwickeln, während wir weiterhin in unsere Technologien und operativen Fähigkeiten investieren”, sagt Dr. Christian Danninger, Finanzvorstand der AIXTRON SE.

Angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

AIXTRON bestätigt seine am 14. April 2026 veröffentlichte angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Ausblick wird weiterhin durch eine robuste Auftragssituation im Bereich Optoelektronik sowie den erwarteten Beginn größerer Systemauslieferungen in der zweiten Jahreshälfte gestützt.

Der Vorstand erwartet einen Umsatz von EUR560Mio. in einer Bandbreite von ± EUR30Mio., eine Bruttomarge von rund 42% und eine EBIT-Marge von 17% bis 20%für das Geschäftsjahr 2026.

Die Prognose für die Bruttomarge und die EBIT-Marge beinhaltet einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-EUR-Bereich im Zusammenhang mit dem erfolgten Personalabbau im operativen Bereich.

Für das dritte Quartal 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz von EUR180Mio. in einer Bandbreite von ± EUR20Mio.

Kennzahlen im Überblick

+/- +/- Eckdaten Finanzlage

(in Mio. EUR) H1 2026 H1 2025 % Q2 2026 Q2 2025 % Auftragseingang 386,0 250,7 54 214,5 118,5 81 Auftragsbestand (nur Anlagen) 456,9 284,6 61 456,9 284,6 61 Umsatzerlöse 174,5 249,9 -30 115,1 137,4 -16 Bruttoergebnis 57,5 89,9 -36 46,8 55,7 -16 % 33% 36% -3pp 41% 41% 0pp Betriebsergebnis (EBIT) -7,6 26,9 n.a.* 14,7 23,6 -38 % -4% 11% -15pp 13% 17% -4pp Periodenergebnis -2,8 24,3 n.a.* 19,1 19,2 -1 % -2% 10% -12pp 17% 14% 3pp Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 172,7 85,1 103 119,0 50,0 138 Free Cashflow 162,1 71,1 128 113,6 41,3 175 Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,02 0,22 n.a.* 0,17 0,18 -6

* nicht aussagekräftig

Finanzinformationen

Die Präsentation zu den Ergebnissen der ersten sechs Monate 2026 ist verfügbar unter: www.aixtron.com/de/investoren/ir-praesentationen.

Die vollständigen Finanztabellen des Konzerns (Gewinn- und Verlustrechnung, Sonstiges Ergebnis der Periode, Bilanz, Kapitalflussrechnung sowie Entwicklung des Eigenkapitals) zu dieser Pressemitteilung sind als Teil des Konzern-Halbjahresfinanzbericht H1/2026abrufbar unter:

www.aixtron.com/de/investoren/publikationen.

Telefonkonferenz für Investoren

Im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten sechs Monate 2026 wird AIXTRON am Donnerstag, den 30. Juli 2026, um 15:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren abhalten.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte online unter "Analyst Conference Call – Q2/2026" an. Sie erhalten dann eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten.

Einen Audiomitschnitt oder Transkript finden Sie nach der Konferenz unter:

www.aixtron.com/de/investoren/events/telefonkonferenzen.

Ansprechpartner

Medien & Investoren:

Christian Ludwig

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED- und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und ‑umwandlung, Kommunikation, Signal‑ und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, HXP®, HYPERION®, Multi-Ject®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®.

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

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