EQS-News: Symrise berichtet solide Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und beschleunigte Wachstumsdynamik im zweiten Quartal

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Symrise berichtet solide Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und beschleunigte Wachstumsdynamik im zweiten Quartal



30.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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Pressemitteilung

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Holzminden, 30. Juli 2026

Symrise berichtet solide Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und beschleunigte Wachstumsdynamik im zweiten Quartal Organisches Umsatzwachstum stieg im zweiten Quartal 2026 auf 4,5 % (2,0 % im ersten Halbjahr 2026) Bereinigtes EBITDA von 553 Mio. € und bereinigte EBITDA-Marge von 21,8 % Bereinigte Marge des Business Free Cashflow stieg um 450 bps auf 13,7 % vom Umsatz Geplante Übernahme von Floral Concept wird Position in Premium-Naturstoffen stärken Ausblick für Gesamtjahr 2026 bekräftigt

Symrise AG, ein weltweit führender Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie kosmetischen und funktionalen Inhaltsstoffen, erzielte im ersten Halbjahr 2026 solide Ergebnisse. Das organische Umsatzwachstum entwickelte sich im zweiten Quartal in einem weiter herausfordernden makroökonomischen Umfeld dynamisch. Fortgesetzt starke Ergebnisse in Food & Beverage, Consumer Fragrance und Aroma Molecules trugen zu dieser Entwicklung bei. Der einsetzende Aufwärtstrend in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum stützte die Wachstumsdynamik zusätzlich.

In den ersten sechs Monaten 2026 erzielte Symrise einen Umsatz von 2.539 Mio. € und ein organisches Umsatzwachstum von 2,0 %. Im zweiten Quartal stieg das organische Umsatzwachstum auf 4,5 %. Das bereinigte EBITDA erreichte im ersten Halbjahr 553 Mio. €, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 21,8 % entspricht. Profitables Umsatzwachstum und gezielte Effizienzmaßnahmen stärkten die Ergebnisentwicklung, während Investitionen in die ONE SYM-Transformation sowie höhere Logistikkosten infolge der anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten teilweise gegenläufig wirkten. Der bereinigte Business Free Cashflow stieg um 450 Basispunkte auf 347 Mio. €. Dies entspricht einer Marge von 13,7 %.

Symrise führt seine ONE Symrise Strategie fort und schärft mit dem bindenden Angebot für Floral Concept die Qualität seines Portfolios weiter. Die geplante Übernahme stärkt die Position von Symrise im Bereich der Premium-Naturstoffe für die Feinparfümerie. Gleichzeitig beschleunigte das Unternehmen die nächste Phase seines ONE SYM-Transformation-Programms, um schneller ein höheres profitables organisches Umsatzwachstum zu erzielen. Symrise konzentriert sich zunehmend darauf, Effizienzsteigerungen voranzutreiben und die daraus resultierenden Einsparungen gezielt in Wachstumschancen im gesamten Unternehmen zu reinvestieren.

Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, sagte: "Im zweiten Quartal hat sich unser Geschäft deutlich dynamischer entwickelt. Diese Dynamik basiert auf der konsequenten Umsetzung unserer Transformation in unseren Geschäftsbereichen und einer starken Nachfrage in Food & Beverage, Consumer Fragrance und Aroma Molecules. Mit der geplanten Übernahme von Floral Concept stärken wir unser Portfolio gezielt im Bereich hochwertiger Naturstoffe für die Feinparfümerie. Zugleich übertragen wir unsere bewährte Naturals-Expertise, die wir mit Diana aufgebaut und in Food & Beverage erfolgreich etabliert haben, auf Fine Fragrance. So erweitern wir unser Angebot und entwickeln noch differenziertere Lösungen für unsere Kunden. Gleichzeitig treiben wir die nächste Phase unserer ONE SYM-Transformation konsequent voran. Damit stärken wir unsere kommerzielle Exzellenz, Innovationskraft und Digitalisierung – und schaffen die Grundlage für schnelleres profitables Wachstum. Auf Basis unserer Leistung im ersten Halbjahr und der aktuellen Geschäftsentwicklung sind wir zuversichtlich, unsere Ziele für 2026 zu erreichen und nachhaltig langfristigen Wert zu schaffen."

Segmententwicklung

Taste, Nutrition & Health

Im zweiten Quartal 2026 erzielte das Segment Taste, Nutrition & Health ein organisches Umsatzwachstum von 4,9 %. Der berichtete Umsatz stieg von 748 Mio. € im Vorjahresquartal auf 782 Mio. €.

Der Bereich Food & Beverage erzielte marktführendes organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Diese Entwicklung basiert auf einem hohen einstelligen organischen Umsatzwachstum bei Savory und Naturals sowie einem mittleren einstelligen organischen Umsatzwachstum bei Sweet.

Der Bereich Pet Food verzeichnete einen leichten Rückgang des organischen Umsatzes. Dies spiegelt die anhaltende Normalisierung der Preise im Bereich Nutrition wider.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Taste, Nutrition & Health ein organisches Umsatzwachstum von 3,2 %. Der gemeldete Umsatz belief sich auf 1.530 Mio. Euro gegenüber 1.527 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Segment steigerte das bereinigte EBITDA auf 375 Mio. Euro und verbesserte die bereinigte EBITDA-Marge um 10 Basispunkte auf 24,5 %.

Scent & Care

Das Segment Scent & Care erzielte im zweiten Quartal 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 3,8 %. Der berichtete Umsatz stieg auf 509 Mio. € gegenüber 489 Mio. € im Vorjahresquartal.

Der Bereich Fragrance erzielte ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bedingt durch hohe Vergleichswerte, lag Fine Fragrance im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr. Zugleich zeigte Fine Fragrance weiterhin eine hohe Nachfrage und starke Projektvitalität. Consumer Fragrance lieferte ein hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum.

Der Bereich Care & Wellness verzeichnete einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich und verbesserte sich im Quartalsverlauf, während UV-Filter weiter im mittleren einstelligen Prozentbereich nachgaben.

Der Bereich Aroma Molecules erzielte in einem anspruchsvollen inflationsgeprägtem Marktumfeld und auf niedriger Vergleichsbasis ein hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum. Zweistellige organische Umsatzsteigerungen bei Duftstoffen und Menthol unterstützten diese Entwicklung.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Scent & Care stabile organische Umsätze. Der berichtete Umsatz belief sich auf 1.009 Mio. € nach 1.026 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA erreichte 178 Mio. €; die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 17,7 %. Portfolioänderungen und Mixeffekte sowie gestiegene Fracht- und Logistikkosten im Zusammenhang mit der geopolitischen Lage im Nahen Osten beeinflussten die Entwicklung.



Weiterentwicklung der ONE Symrise-Strategie und Beschleunigung der ONE SYM-Transformation

Im Rahmen seines aktiven Portfoliomanagements kündigte Symrise die geplante Übernahme von Floral Concept an, einem Anbieter hochwertiger natürlicher Duftrohstoffe mit Sitz in Saint-Cézaire-sur-Siagne im Pays de Grasse, Frankreich. Die Transaktion stärkt die Position des Unternehmens im attraktiven Markt für hochwertige Naturstoffe und ermöglicht es Symrise, seine Erfolgsgeschichte mit natürlichen Inhaltsstoffen aus Food & Beverage auf die Feinparfümerie auszuweiten. Zugleich unterstreicht die geplante Übernahme den strategischen Fokus auf differenzierte, wertstärkere Wachstumsoptionen.

Symrise hat die Umsetzung seines ONE SYM-Transformationsprogramms weiter vorangetrieben. Es stärkt die Wertschöpfungskette, indem es operative Exzellenz, Innovation sowie das Management von operativen Abläufen und Lieferketten priorisiert. Zugleich baut Symrise in der gesamten Organisation eine skalierbarere operative Struktur mit standardisierten Prozessen, klareren Prozessverantwortlichkeiten und verstärkter Digitalisierung auf.

Symrise reinvestiert die im Rahmen seines Transformationsprogramms erzielten Effizienzgewinne, um künftiges Wachstum zu stärken und seine Margenziele zu erreichen.

Ausblick für 2026

Symrise bekräftigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2026 und erwartet weiterhin:

Ein organisches Umsatzwachstum von 2 % bis 4 %

Eine bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 % bis 22,5 %

Eine bereinigte Business-Free-Cashflow-Marge von über 14 %

Der Ausblick stützt sich auf die weiter vorangetriebene Umsetzung des ONE SYM-Transformationsprogramms, starke Projektvitalität bei wichtigen Kunden, eine solide Innovationspipeline sowie die Widerstandsfähigkeit der Kernendmärkte.

Über Symrise

Symrise ist ein globaler Anbieter von Geschmack- und Duftstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 4,9 Mrd. € im Geschäftsjahr 2025 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien sowie in Nord- und in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more…www.symrise.com

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