EQS-News: TAKKT setzt Stabilisierung in volatilem Umfeld fort

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TAKKT setzt Stabilisierung in volatilem Umfeld fort



30.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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TAKKT setzt Stabilisierung in volatilem Umfeld fort

Verbesserung der Umsatzentwicklung im Verlauf des ersten Halbjahrs, organischer Umsatz 5,4 Prozent unter Vorjahr

Bereinigte EBITDA-Marge durch gutes Kostenmanagement bei 3,3 Prozent

Verkauf von XXLhoreca zum 30. Juni 2026

Bestätigung der Prognose: Weitere Stabilisierung der Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr erwartet

Stuttgart, 30. Juli 2026. TAKKT setzte im zweiten Quartal die Stabilisierung der Umsatzentwicklung fort. Die Gruppe erzielte einen Umsatz von 228,1 (240,3) Millionen Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag die organische Wachstumsrate bei minus 4,1 Prozent und war, wie im ersten Quartal, in Höhe von gut einem Prozentpunkt durch die Einstellung des Projektgeschäfts in der Foodservices (FS) Division belastet. Im ersten Halbjahr summierten sich die Umsätze auf 453,8 (491,7) Millionen Euro. Wechselkurseffekte belasteten die Umsatzentwicklung mit 2,3 Prozentpunkten, organisch lag die Entwicklung bei minus 5,4 Prozent. „Trotz der weiterhin volatilen Rahmenbedingungen und der negativen Auswirkungen des Iran-Kriegs sehen wir, dass die von uns eingeleiteten Maßnahmen zur Stabilisierung des Geschäfts zunehmend greifen. Im zweiten Quartal haben wir im europäischen Kerngeschäft Industrial & Packaging (I&P) in den meisten Ländern einen höheren Auftragseingang erzielt als im Vorjahr. Und das positive Wachstum beim Vertrieb von Büroausstattung von NBF hat sich nochmals beschleunigt“, so CEO Andreas Weishaar.

Für das erste Halbjahr zeigte sich damit ein differenziertes Bild. Die I&P verzeichnete eine organische Umsatzentwicklung von minus 4,6 Prozent. Nach dem erwartet verhaltenen Start stabilisierte sich die Entwicklung im zweiten Quartal, blieb aber noch leicht negativ. Vor allem im Heimatmarkt Deutschland waren Umsatzrückgänge zu verzeichnen. In den USA erzielte die Division Office Furniture & Displays (OF&D) mit plus 0,9 Prozent ein leicht positives organisches Wachstum, das auf die anhaltende Belebung des Büromöbelgeschäfts zurückzuführen ist. Das Display-Geschäft lag leicht unter dem Vorjahresniveau. Bei FS blieb die Entwicklung auf dem Niveau der Vorquartale und damit weiter negativ. Die Division erzielte ein organisches Minus von 13,7 Prozent, bereinigt um den Einfluss aus der Einstellung des Projektgeschäfts lag die Wachstumsrate bei minus 7 Prozent.

Parallel zur Stabilisierung der Umsatzentwicklung arbeitet TAKKT im Rahmen der Forward-Strategie weiter an einer schlankeren und effizienteren Aufstellung der Gruppe. Die Rohertragsmarge blieb mit 39,6 (39,5) Prozent nahezu unverändert. „Wir sehen höhere Frachtkosten und steigende Einkaufspreise bei einigen Produktgruppen, insbesondere bei Verpackungen. Positive Effekte ergaben sich dagegen im zweiten Quartal aus den geänderten Bestimmungen bei Importzöllen in den USA“, so Weishaar. Durch konsequentes Kostenmanagement konnte die Gruppe die um einmalige Aufwendungen bereinigten Kosten im ersten Halbjahr um rund 9 Millionen Euro reduzieren. „Wir haben vor einem Jahr begonnen, unser neues Operating Model in der I&P auszurollen. Damit verbunden sind ein höherer Automatisierungsgrad, größere Flexibilität und eine Steigerung der Effizienz. Zusammen mit der Anpassung unserer Strukturen an das geringere Geschäftsvolumen sind wir dadurch bei der Verringerung unserer Kostenstrukturen um mindestens 30 Millionen Euro voll im Plan. Diese Einsparungen ermöglichen es uns, weiter in die Verbesserung von Prozessen und Systemen zu investieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe langfristig zu stärken“, so CFO Timo Krutoff. Durch die geringeren Kosten konnte TAKKT den Ergebniseffekt aus dem geringeren Umsatz zu einem guten Teil kompensieren. Die einmaligen Aufwendungen erhöhten sich auf 6,0 (4,0) Millionen Euro und resultierten aus Maßnahmen zur weiteren Effizienzsteigerung, insbesondere im Hinblick auf das Lagernetzwerk in Europa. Das EBITDA erreichte 9,0 (16,9) Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 3,3 (4,3) Prozent. Nach dem negativen Free Cashflow zu Jahresbeginn konnte TAKKT im zweiten Quartal einen leichten Mittelzufluss realisieren. Zur Jahresmitte lag der Free Cashflow dadurch mit minus 9,2 (minus 9,3) Millionen Euro auf Vorjahresniveau.



TAKKT hat im Rahmen der Forward-Strategie zudem Fortschritte bei der Verschlankung des Portfolios und der stärkeren Fokussierung auf strategisch relevante Aktivitäten erzielt. Nach dem Verkauf von MyDisplays und dem Rückzug aus dem margenschwachen Projektgeschäft bei FS, hat die Gruppe zur Jahresmitte auch das europäische Geschäft mit Gastronomieausstattung veräußert. Mit dem Verkauf von XXLhoreca reduziert TAKKT die Komplexität im Portfolio weiter und schafft zusätzlichen Freiraum, Ressourcen stärker auf das europäische Kerngeschäft der I&P Division sowie auf wesentliche und profitable Aktivitäten innerhalb der Gruppe zu konzentrieren.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den für TAKKT relevanten Märkten bleiben voraussichtlich auch im zweiten Halbjahr von Unsicherheit geprägt. Insbesondere die weitere Entwicklung des Konflikts im Nahen Osten und dessen mögliche Auswirkungen auf Energiepreise, Inflation und Investitionsbereitschaft der Kunden lassen sich derzeit nur schwer abschätzen. Zugleich bestätigen die verfügbaren Konjunkturindikatoren ein insgesamt verhaltenes Marktumfeld, ohne eine weitere Eintrübung zu signalisieren. Vor diesem Hintergrund bestätigt TAKKT die Prognose mit einer organischen Umsatzentwicklung zwischen minus 7 und plus 3 Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 2 und 5 Prozent. „Wir arbeiten auch im zweiten Halbjahr konsequent an der Umsetzung unserer Go-to-Market-Initiativen und erwarten daraus eine weitere Stabilisierung der Umsatzentwicklung. Gleichzeitig werden wir Kostenstrukturen und Cash-Generierung weiter verbessern“, so Weishaar. Die einmaligen Aufwendungen werden voraussichtlich niedriger ausfallen als zu Beginn des Jahres erwartet und im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. TAKKT evaluiert zudem Optionen, um weitere Beiträge zum Cashflow zu realisieren und erwartet einen positiven Free Cashflow für das laufende Jahr. Abhängig von der Ergebnisentwicklung und dem Zeitpunkt der Realisierung zusätzlicher Cashflow-Beiträge kann ein leicht negativer Free Cashflow weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Earnings Call: 30. Juli 2026 um 14:00 Uhr (MESZ)

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Finanzkalender

Die Veröffentlichung zu den ersten neun Monaten 2026 findet am 28. Oktober 2026 statt.

IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe zum Halbjahr 2026

(in Mio. Euro)

Q2/2025 Q2/2026 in % H1/2025 H1/2026 in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 240,3 228,1 -5,1 491,7 453,8 -7,7 organisches Wachstum -4,1 -5,4 Industrial & Packaging 137,5 133,1 -3,2 284,0 271,5 -4,4 organisches Wachstum -3,4 -4,6 Office Furniture & Displays 48,6 49,2 +1,3 101,4 95,7 -5,6 organisches Wachstum +4,2 +0,9 Foodservices 54,2 45,8 -15,6 106,3 86,6 -18,5 organisches Wachstum -13,4 -13,7 Rohertragsmarge (%) 39,2 39,6 39,5 39,6 EBITDA 5,7 4,6 -20,2 16,9 9,0 -47,0 EBITDA-Marge (%) 2,4 2,0 3,4 2,0 Bereinigte EBITDA-Marge (%) 3,6 4,1 4,3 3,3 EBIT -1,7 -1,7 - 1,9 -4,4 < -100 Ergebnis je Aktie in Euro -0,04 -0,08 - -0,02 -0,16 - Free Cashflow -4,3 +0,6 - -9,3 -9,2 -

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und Foodservices in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

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Tel. +49 711 3465-8223

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