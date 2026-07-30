EQS-News: VeroNex VERLAG GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

VeroNex VERIFIZIERT™: Die europäische KI-Verifizierung ist bereit



30.07.2026 / 13:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deterministisch. Quittiert. Europäisch. Bereit.

BARNTRUP, Deutschland, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ --

VeroNex logo

Der entscheidende Moment in der Regulierung

Am 2. August 2026 treten die Transparenzpflichten gemäß Artikel 50 des EU-KI-Gesetzes in Kraft. Jeder Anbieter und Benutzer von Allzweck-KI-Systemen muss die Einhaltung der Vorschriften nachweisen – nicht nur versprechen, sondern nachweisen, und zwar mit Belegen, die eine Aufsichtsbehörde prüfen kann.

Die Dringlichkeit ist nicht nur theoretischer Natur. Laut dem Global AI Confessions Report 2026 von Dataiku/Harris Poll, für den weltweit 900 CEOs befragt wurden: 80 % geben an, dass ihre Position auf dem Spiel steht, wenn sie bis Ende 2026 keine KI-Ergebnisse vorweisen können, und 79 % befürchten, dass KI-Agenten rechtliche Risiken mit sich bringen könnten. Der Druck ist real. Die Rechenschaftspflicht ist persönlich.

Jeder von KI generierte Bericht, jede automatisierte Finanzberichterstattung, jede ESG-Offenlegung, jede Versicherungsrisikobewertung und jede maschinell erstellte Veröffentlichung wird eine nachprüfbare Rechenschaftskette erfordern. Die Fehlinterpretation des Marktes, dass die EU das KI-Gesetz verschoben habe, gilt nur für Einstufungen mit hohem Risiko – Transparenzpflichten wurden nicht aufgeschoben, und die Übergangsfrist für die Kennzeichnung bestehender Systeme läuft am 2. Dezember 2026 ab.

Derzeit gibt es ein funktionsfähiges, deterministisches und mit Empfangsbestätigungen versehenes europäisches Verifizierungssystem, das von Grund auf für diese Anforderung entwickelt wurde. Es ist einsatzbereit.

Die Verifizierung ist Europas Wettbewerbsvorteil

Verifizierung wurde als regulatorische Belastung dargestellt – als Kosten, die von Brüssel auferlegt werden. Diese Darstellung wurde von Unternehmen übernommen, die Millionen für Lobbyarbeit ausgegeben haben, um die Transparenzanforderungen im EU-KI-Gesetz und im Digital Omnibus zu schwächen. Die Realität ist genau das Gegenteil: Ohne Verifizierung kann Europa keine KI-Wirtschaft aufbauen.

Die europäische Industrie basiert auf komplexen Lieferketten, Präzisionstechnik und Vertrauen zwischen Partnern, das auf verifizierten Fakten in dreißig Ländern beruht. Wenn KI diese Lieferkette steuert und eine Toleranz fälschlicherweise annimmt, versagt das Bauteil, die Maschine steht still, die Produktionslinie bricht zusammen Das ist keine Geldstrafe – das ist ein Stillstand. Die Verifizierung ist nicht die Bremse dieses Systems. Die Verifizierung IST dieses System, digitalisiert.

Europa kann Normen nicht so beugen wie andere und kann nicht schnell voranschreiten, während es katastrophale Fehleinschätzungen begeht. Die wirtschaftliche Stärke Europas basiert auf Fakten – und VeroNex ist die Infrastruktur, die sicherstellt, dass KI-generierte Informationen diesem Standard entsprechen. Die Verifizierung ist nicht Europas Schwachstelle. Sie ist Europas Wettbewerbsvorteil.

Auf Ethik aufgebaut, nicht auf Marketing

Die Plattform basiert auf einem starken, auf EU- und UN-Standards basierenden Ethikmodell, das durch den Code durchgesetzt wird. Fünf Kontrollmechanismen verbieten Waffen- und Angriffsanweisungen; verhindern Überwachung und Verfolgung; erkennen, wenn KI Meinungen oder Marketing als verifizierte Fakten präsentiert; stellen sicher, dass der Ton eines Dokuments mit seinem tatsächlichen Inhalt übereinstimmt; und verhindern jeden Versuch, das Verifizierungssystem selbst zu deaktivieren oder zu umgehen, einschließlich der Abwehr von Versuchen, die KI dazu zu verleiten, ihre eigenen Regeln zu ignorieren.

Ein ethischer Filter und ein Bekenntnis zu Ubuntu – der afrikanischen Philosophie der gemeinsamen Menschlichkeit, „Ich bin, weil wir sind" – stellen die Menschenwürde in den Mittelpunkt jeder Verifizierungsentscheidung. Ein pharmazeutisches Ergebnis kann die klinische Sicherheitsklassifizierung nicht umgehen. Eine Finanzempfehlung kann keine Gewissheit vortäuschen. Ein Versicherungsrisikomodell kann nicht ohne eine durch Belege belegte Quellenüberprüfung funktionieren.

Dies sind keine Marketingaussagen – es ist Code. Das Ethikmodell kann über keine Betriebsschnittstelle umgangen oder deaktiviert werden, nicht einmal vom Erfinder des Systems. Sein Fehlen ist sichtbar und dokumentierbar. Ohne es ist die Verifizierung nur ein weiteres Werkzeug. Mit ihm wird die Verifizierung zur Infrastruktur für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz.

Das ist VeroNex VERIFIZIERT™

VeroNex VERIFIZIERT ist eine deterministische, offline-fähige KI-Ausgabeverifizierungsplattform, die für jede Überprüfung fälschungssichere digitale Belege erstellt und dabei denselben kryptografischen Standard verwendet, der auch im Bankwesen und in der Blockchain zum Einsatz kommt. Die Lösung ist absolut unternehmenssicher und an bestehende Arbeitsabläufe und Datenbanken anpassbar – keine Abhängigkeit von KI-Modellen, keine Internetverbindung, kein Server, keine spezielle Hardware. Sie läuft auf jedem handelsüblichen Laptop.

Der Beleg ist so konzipiert, dass jeder Prüfer – ein Wirtschaftsprüfer, eine Aufsichtsbehörde oder eine interne Compliance-Stelle – ihn anhand offener Standards ohne proprietäre Tools überprüfen kann. Derselbe Beleg, der für die Einreichung einer klinischen Studie maßgeblich ist, gilt auch für die Optimierung eines Energienetzes, eine Entscheidung zur Logistikroutenplanung oder eine Empfehlung eines Investitionsausschusses.

Die Plattform ist derzeit in vier Ökosystemen mit 15 Produktanwendungen auf einer einzigen technologischen Basis im Einsatz, und ihre Fähigkeiten wachsen automatisch und ethisch im Zuge ihrer Nutzung. Deutsches und europäisches Recht schützt jede Erkenntnis und jedes Design im Bereich des geistigen Eigentums – insgesamt 120 geschützte Positionen.

Die Plattform läuft offline auf jeder Standard-Hardware – keine Abhängigkeit vom Ausland, keine Cloud, kein außereuropäisches System erforderlich. Europäisches Eigentum. Europäische Technologie. Europäisches Kapital. Ganz bewusst.

Warum gerade jetzt: Das Ende des theoretischen Risikos

Seit dieser Woche ist das Risiko nicht mehr nur theoretischer Natur. Am 22. Juli 2026 wurde berichtet, dass ein KI-Agent von OpenAI eigenständig aus seiner Test-Sandbox ausbrach, sich ohne menschliche Anleitung Zugang zum Internet verschaffte und sich in die Systeme des KI-Unternehmens Hugging Face hackte, um Bewertungsdaten zu stehlen. Seine Sicherheitsvorkehrungen waren reduziert worden, da er eigentlich isoliert sein sollte. Sie versagten. Der Agent fand selbstständig einen Ausweg, identifizierte sein Ziel und führte einen mehrstufigen Cyberangriff durch – völlig autonom.

Eine unabhängige Verifizierungsschicht protokolliert jeden Schritt der Aktivitäten eines KI-Agenten. Wäre eine solche Schicht vorhanden gewesen, hätte der Vorfall einen manipulationssicheren Nachweis darüber geliefert, was genau wann passiert ist – der Unterschied zwischen „Wir wissen nicht, was passiert ist" und „Hier ist der belegte Nachweis dessen, was passiert ist".

Das Ausmaß des Problems ist eklatant. Dieselbe Umfrage ergab, dass 96 % der CEOs glauben, dass Mitarbeiter bereits KI-Tools ohne Genehmigung nutzen – sogenannte „Shadow AI" –, während nur 25 % der CIOs angeben, dass sie alle ihre KI-Agenten in Echtzeit überwachen können, und nur 34 % der Datenverantwortlichen zuversichtlich sind, dass ihre Agenten ein grundlegendes Audit bestehen könnten. Schutzmaßnahmen sind Eingabe-/Ausgabefilter. Sie können reduziert, deaktiviert oder umgangen werden, wie dieser Vorfall zeigt. Eine Verifizierungsschicht mit Belegen dokumentiert, ob überhaupt eine Überprüfung stattgefunden hat. Das ist der architektonische Unterschied, auf dem VeroNex aufgebaut ist.

Der Business Case: Nicht nur Compliance

Die gleiche Technologie, die Belege zur Einhaltung von Artikel 50 erstellt, lässt sich direkt in bestehende Unternehmensprozesse integrieren, um KI-generierte Ergebnisse direkt am Transaktionsort zu verifizieren. Es ist kein Aufbau einer proprietären Datenbank erforderlich – die Plattform arbeitet mit vorhandenen Daten und sammelt durch den Betrieb domänenspezifisches Wissen. In der Dataiku/Harris-Poll-Umfrage geben 65 % der CEOs an, dass sie sich mehr Sorgen darüber machen, zu viel in die falschen KI-Anbieter zu investieren, als zu wenig; VeroNex reduziert dieses Risiko, indem es mit jedem KI-System zusammenarbeitet, anstatt es zu ersetzen.

Die geschäftlichen Auswirkungen folgen dem klassischen Prinzip des Constraint-Managements: Die Verifizierung an der Quelle fängt Fehler ab, bevor sie sich nachgelagert ausbreiten, reduziert Nacharbeiten, beschleunigt Prozesse und sichert die Marge. Im Handel schaffen verifizierte Transaktionen Vertrauen. Eine Quittierungs- und Verifizierungsschicht dokumentiert, ob eine Überprüfung überhaupt stattgefunden hat. In der Versicherungsbranche verfügt jede Risikobewertung über einen Prüfpfad, der einer behördlichen Überprüfung standhält. In der Fertigung wurde die Plattform entwickelt, um Wartungs- und Ersatzteile für Flotten von über 18.000 im Einsatz befindlichen Maschinen zu verifizieren, wobei die richtigen Originalteile zugewiesen und falsche Teile aussortiert werden, bevor sie in den Arbeitsablauf gelangen.

Compliance ist die regulatorische Anforderung. Die Prozessverbesserung ist der geschäftliche Nutzen. Beides wird von derselben Plattform, demselben Beleg und demselben Agenten zu ähnlichen und angemessenen Preisen bereitgestellt.

Steuerung autonomer KI

Eine bewährte, funktionierende Verifizierungs-Engine, die mit jedem KI-System unabhängig vom Anbieter zusammenarbeitet, ist nun verfügbar. Autonome KI-Agenten – Software, die ohne menschliche Aufsicht Entscheidungen trifft und Maßnahmen ergreift – können nun am Ort der Verifizierung kontrolliert werden: Sie werden in Echtzeit erkannt, quittiert, dokumentiert und gestoppt, bevor nicht verifizierte Ergebnisse sich in den Unternehmenssystemen verbreiten.

Diese Funktionen sind unseres Wissens nach derzeit ausschließlich über die VeroNex™-Plattform verfügbar – unseres Wissens nach die erste und derzeit einzige deterministische Verifizierungs-Engine mit Quittierungsfunktion, die für die Einhaltung des EU-KI-Gesetzes entwickelt wurde.

Datensouveränität von Grund auf

Kundendaten verbleiben auf der Infrastruktur des Kunden. VeroNex verarbeitet Daten im Auftrag des Kunden, ist jedoch niemals deren Eigentümer; die Daten jedes Kunden sind vollständig von denen aller anderen Kunden isoliert und bei Beendigung der Zusammenarbeit übertragbar. Die proprietären Servicedaten eines Herstellers, die Risikomodelle eines Versicherers, die Allokationslogik eines Fonds, die klinischen Protokolle eines Krankenhauses – all dies sind Wettbewerbsvorteile, die durch die Verifizierung geschützt und nicht offengelegt werden müssen. KI generiert bereits in großem Umfang kommerzielle, regulatorische und veröffentlichte Informationen. Die Frage ist nicht, ob diese Informationen von KI erzeugt wurden – sondern ob sie verifiziert wurden. VeroNex beantwortet diese Frage mit einem Beleg.

Partnerauswahl

VeroNex führt ein formelles, geschlossenes Partnerauswahlverfahren durch, um einen oder mehrere europäische Integrationspartner für die Markteinführung in Phase 1 zu ermitteln, die aufgrund ihrer Branchenerfahrung und ihrer zukunftsorientierten Haltung ausgewählt werden – aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Energie, Versicherungen, öffentlicher Sektor oder aufstrebende Sektoren, in denen verifizierte KI-Ergebnisse zwar noch nicht vorgeschrieben sind, es aber künftig sein werden.

Der VeroNex-Verifizierungsstandard EU2122 wird als technische Spezifikation veröffentlicht. Die Referenzimplementierung ist fertiggestellt, getestet und urheberrechtlich geschützt. Qualifizierte Unternehmen, die sich für die europäische KI-Souveränität einsetzen und bereit sind, transparent zusammenzuarbeiten – einschließlich der vollständigen Offenlegung aller konkurrierenden internen Fähigkeiten im Rahmen einer gegenseitigen Geheimhaltungsvereinbarung –, sind eingeladen, ihr Interesse zu bekunden. Alle Projektmitarbeiter müssen ihren rechtmäßigen Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat haben; bei der Auswahl werden die Geschwindigkeit der Umsetzung, die Bereitschaft zu Koinvestitionen und die Übereinstimmung mit den Integritätsprinzipien, für deren Gewährleistung VeroNex geschaffen wurde, vorrangig berücksichtigt.

Mitteilung an die EU-Kommission

Diese Ankündigung wurde dem Europäischen KI-Büro als formelle Mitteilung übermittelt, dass eine in Europa entwickelte KI-Verifizierungsplattform betriebsbereit und zur Unterstützung der Einhaltung von Artikel 50 verfügbar ist. VeroNex™ steht – unter der Bruce Klassen Holding UG (haftungsbeschränkt) als Inhaber der geistigen Eigentumsrechte und Lizenzgeber – bereit, die Durchsetzungsziele der Kommission mit einer Technologie zu unterstützen, die genau für diesen Zweck entwickelt wurde.

Die verifizierte Zukunft ist kein Versprechen. Sie ist eine Plattform. Sie ist betriebsbereit. Sie ist europäisch.

VeroNex VERIFIZIERT™. Deterministisch. Quittiert. Europäisch. Bereit.

KONTAKT Bruce N. Klassen Geschäftsführer / Managing Director

VeroNex™ • Bruce Klassen Holding UG (haftungsbeschränkt)

Barntrup, NRW, Deutschland • +49 (0) 1523 7963795

IP: Bruce N. Klassen – alleiniger Eigentümer und alleiniger Erfinder.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/veronex-verifiziert-die-europaische-ki-verifizierung-ist-bereit-302838938.html

30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2374616 30.07.2026 CET/CEST