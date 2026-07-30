EQS-News: VT Markets meldet Rekord-Handelsvolumen von 8 Billionen US-Dollar

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VT Markets meldet Rekord-Handelsvolumen von 8 Billionen US-Dollar



30.07.2026 / 11:05 CET/CEST

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SYDNEY, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Das erste Halbjahr 2026 war von Volatilität geprägt: Währungsschwankungen, sich wandelnde Zinserwartungen und geopolitische Unsicherheit, die die Marktpositionierung der Händler veränderten. Vor diesem Hintergrund meldete VT Markets für die erste Jahreshälfte 2026 ein Handelsvolumen von 8 Billionen US-Dollar – ein Anstieg von 212 % gegenüber dem Vorjahr.

VT Markets Reports Record-High Trading Volume of $8 Trillion

Diese Dynamik spiegelt sich in verschiedenen wichtigen Geschäftskennzahlen wider. Die Zahl der aktiven Nutzer stieg im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2025 um 70 %, und von den in diesem Zeitraum aktiven Tradern eröffneten 350.000 ihren ersten Trade bei VT Markets. Insgesamt spiegelt dieses Wachstum wider, dass die Plattform weltweit zunehmend als erste Wahl für Trader angenommen wird. Die Wachstumsdynamik wurde zusätzlich durch die Aufnahme von 39 neuen US-Aktienin das Angebot sowie durch die Einführung von ClubÉlite unterstützt, einem Treueprogramm für Introducing-Broker-Partner, das erweiterten Zugang und langfristige Unterstützung für die Partnerschaft bietet.

Wo die Trader ihr Geld investierten, spiegelte die bestehende Volatilität wider. Die Handelsaktivitäten konzentrierten sich auf Gold und Silber sowie auf wichtige Devisenpaare wie EURUSD und USDJPY und die Indizes NAS100 und DJ30.

Das Unternehmen knüpfte zudem vor Ort bei wichtigen Branchenveranstaltungen weltweit Kontakte zu Händlern und Partnern, beispielsweise durch die Teilnahme an der jährlichen Money Expo Mexico 2026. Darüber hinaus wurde die Markenpräsenz durch die Anerkennung der Branche untermauert: VT Markets erhielt in diesem Zeitraum 26 Auszeichnungen, darunter den Preis „Best Gold Trading Platform 2026" von Global Financial Market Review.

Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2026 wird VT Markets weiterhin neue Produktangebote und Innovationen einführen, darunter Funktionen, die darauf abzielen, den Zugang über die traditionellen Handelszeiten hinaus zu erweitern. Das Unternehmen hat zudem den Gold Cup 2026 ins Leben gerufen, einen globalen Handelswettbewerb, der bis zum Island Finale läuft, und gleichzeitig sein Angebot im Goldhandel kontinuierlich verbessert. VT Markets wird den Kontakt zu Händlern durch seine Präsenz bei Branchenveranstaltungen, Sponsoring-Aktivitäten und Kundeninitiativen in seinen Schlüsselmärkten weiter pflegen. Nach einem ersten Halbjahr, das Rekordvolumina, Einlagenwachstum und Anerkennung in der Branche brachte, geht VT Markets mit der Aussicht auf eine noch stärkere Leistung in die zweite Hälfte des Jahres 2026.

Cision

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