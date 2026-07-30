EQS-NVR: Pentixapharm Holding AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Pentixapharm Holding AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Pentixapharm Holding AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.07.2026 / 22:46 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)30.07.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

35815689
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
Internet:https://www.pentixapharm.com/
LEI Code:3912005VBOVXNDXEQZ36
Ende der MitteilungEQS News-Service

2375022 30.07.2026 CET/CEST

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