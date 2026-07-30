EQS-NVR: Pentixapharm Holding AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Pentixapharm Holding AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Pentixapharm Holding AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.07.2026 / 22:46 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Pentixapharm Holding AG

Robert-Rössle-Straße 10

13125 Berlin

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 30.07.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

35815689

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Pentixapharm Holding AG Robert-Rössle-Straße 10 13125 Berlin Deutschland Internet: https://www.pentixapharm.com/ LEI Code: 3912005VBOVXNDXEQZ36

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