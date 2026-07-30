EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG

Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.07.2026 / 15:10 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 30.7.2026

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Kontron AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: ENNOCONN Corporation

Sitz: Taipeh

Staat: Taiwan

4. Namen der Aktionäre: ENNOCONN Corporation

ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD

ENNOCONN INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD

5. Datum der Schwellenberührung: 27.7.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

28,84 %

19,24 %

48,08 %

63 860 568 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

28,84 %

1,33 %

30,17 %

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000A0E9W5 55 726 18 359 871 0,09 % 28,75 % Subsumme A 18 415 597 28,84 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Eingelieferte Aktien n/a n/a Physisch 12 289 840 19,24 % Subsumme B.2 12 289 840 19,24 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 ENNOCONN Corporation 0,09 % 19,24 % 19,33 % 2 ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD 1 2,39 % 0,00 % 2,39 % 3 ENNOCONN INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD 1 26,36 % 0,00 % 26,36 %

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: Die gemeldeten Finanzinstrumenten sind Aktien der Kontron AG, die in das am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation eingeliefert wurden. Der angegebene Tag der Schwellenberührung entspricht dem Ende der Angebotsfrist, also dem 27.07.2026, 24:00 MESZ. Die ENNOCONN Corporation hat die Information über die Anzahl der eingelieferten Aktien am 30.07.2026 erhalten. Die eingelieferten Aktien wurden noch nicht an die ENNOCONN Corporation als Bieterin übertragen, weil noch nicht alle aufschiebenden Bedingungen des Angebots eingetreten sind. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Anzahl der in das Angebot eingelieferten Aktien noch verringern (nicht aber erhöhen) kann, da Aktionäre im Zeitraum seit dem Ende der Angebotsfrist bis zur Bekanntmachung des Eintritts aller Angebotsbedingungen ein Rücktrittsrecht haben.

Wien am 30.7.2026