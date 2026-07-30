EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.07.2026 / 10:00 CET/CEST
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Zurich, Switzerland, 29.7.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten,
wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: UBS Group AG
Sitz: Zurich
Staat: Switzerland
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 28.7.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile
der Stimmrechte,
die zu Aktien
gehören (7.A)
|Prozentanteile der
Stimmrechte, die die
Finanz-/sonstigen
Instrumente
repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der
Stimmrechte des
Emittenten
|Situation am
Tag der
Schwellenberührung
|
1,41 %
|
2,41 %
|
3,83 %
|
109 497 697
|Situation in der
vorherigen Meldung
(sofern anwendbar)
|
2,73 %
|
2,36 %
|
5,09 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000831706
|1 548 826
|1,41 %
|Subsumme A
|1 548 826
|1,41 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte
die erworben werden
können
|
Prozentanteil der
Stimmrechte
|Right of use over
shares
|n/a
|At any time
|2 095
|0,00 %
|Right to Recall of
Lent shares
|n/a
|At any time
|1 608 391
|1,47 %
|ADR
(US9676621074)
|n/a
|At any time
|13
|0,00 %
|Subsumme B.1
|1 610 499
|1,47 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des
Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder
Cash Settlement
|Anzahl der
Stimmrechte
|Prozentanteil
der
Stimmrechte
|Swaps on Baskets
|28/07/2027 -
16/07/2029
|n/a
|Cash
|1 033 038
|0,94 %
|Long Call Option
|04/08/2026
|n/a
|Cash
|261
|0,00 %
|Subsumme B.2
|1 033 299
|0,94 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen
Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt
Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden
natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert
durch Ziffer
|Direkt gehaltene
Stimmrechte in
Aktien (%)
|Direkt gehaltene
Finanz-
/sonstige
Instrumente (%)
|Total von beiden
(%)
|1
|UBS Group AG
|2
|UBS AG
|1
|3
|UBS Switzerland
AG
|2
|4
|UBS Asset
Management AG
|2
|5
|UBS Asset
Management
Switzerland AG
|4
|6
|UBS Fund
Management
(Switzerland) AG
|5
|7
|UBS Asset
Management
(Americas) LLC
|2
|8
|UBS Asset
Management
(Europe) S.A.
|4
|9
|UBS Asset
Management
(Singapore) Ltd
|4
|10
|UBS Europe SE
|2
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
-
Zurich, Switzerland am 29.7.2026
30.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2373898 30.07.2026 CET/CEST
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