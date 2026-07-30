Erste Group erwägt Aufstockung ihrer Anteile in Polen

Wien, ⁠30. Jul (Reuters) - Die österreichische Erste Group schielt auf eine Ausweitung ihres Geschäfts in Polen. Für eine Aufstockung der bestehenden Beteiligung von 49 Prozent ‌spreche die "pure Logik", sagte Konzernchef Peter Bosek am Donnerstag. Das Institut habe dort bereits ⁠in die ⁠Integration investiert, was sich nun gut skalieren lasse. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. "Man muss immer schauen, wann passt es und wann macht es Sinn", ‌erklärte der Manager.

Zukäufe in Ungarn ‌stehen dagegen kurzfristig nicht auf der Tagesordnung. Zwar sei das Land ein sehr spannender Markt, ⁠in dem die Bank in der Vergangenheit bereits ‌Portfolios der Commerzbank und ⁠der Citibank übernommen habe, sagte Bosek. Im laufenden Jahr sei jedoch nicht mit einer Übernahme zu rechnen. Mit Blick ‌auf ein ungarisches ⁠Bankenkonglomerat, das aus mehreren Instituten ⁠entstanden sei, sei es noch zu früh, um die weitere Entwicklung abzuschätzen. Zudem warte die Erste Group zunächst die anstehenden Haushaltsentscheidungen der Regierung in Budapest ab, um ihre weitere Strategie auszurichten.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)