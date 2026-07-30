Erste Group hebt Ziele an - Polen-Tochter gibt Rückenwind

Wien, 30. Jul (Reuters) - ⁠Die österreichische Erste Group hat nach einem Gewinnsprung im zweiten Quartal ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das neben dem Heimatmarkt in Mittel- und Osteuropa tätige Geldhaus begründete den Optimismus am Donnerstag mit einer starken Kreditnachfrage in der Region sowie dem Beitrag der neuen polnischen Tochterbank. Im abgelaufenen Quartal stieg der Nettogewinn im Jahresvergleich um 19 Prozent auf rund 1,1 ‌Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis kletterte um fast die Hälfte auf 2,25 Milliarden Euro. Damit lag die Bank im Rahmen der Markterwartungen. An der Wiener Börse notierten die Papiere 1,5 Prozent im Minus bei 111,6 Euro.

Für das ⁠Gesamtjahr peilt das Management ⁠nun einen Nettogewinn von über vier Milliarden Euro an, nachdem bislang etwas unter vier Milliarden in Aussicht gestellt worden waren. Das Ziel für die Eigenkapitalverzinsung (ROTE) stieg von rund 19 auf über 20 Prozent, der Gewinn je Aktie soll weiterhin um mehr als 20 Prozent zulegen. Optimistischer wird die Bank bei den operativen Erträgen: Das Wachstumsziel für den Provisionsüberschuss stieg auf sieben bis neun Prozent, der Zinsüberschuss soll um etwa fünf Prozent wachsen.

Das Ziel für das ‌Kreditvolumen zum Jahresende erhöhte die Bank auf rund 290 Milliarden Euro. "Das kräftige ‌Wachstum unseres Kreditportfolios in den vergangenen sechs Monaten hat uns bereits an unser ursprüngliches Kreditvolumenziel von 285 Milliarden Euro herangeführt", sagte Vorstandschef Peter Bosek zur Begründung. Aus eigener Kraft rechnet das Institut laut Finanzchef Stefan Dörfler mit einem Kreditwachstum von sechs bis ⁠acht Prozent, getrieben vor allem durch Ungarn und Tschechien.

REGION MITTEL- UND OSTEUROPA WICHTIGSTER TREIBER

Rückenwind lieferte die seit Jahresbeginn konsolidierte ‌polnische Erste Bank Polska. Durch den Erwerb von 49 Prozent ⁠an der drittgrößten Bank des Landes wuchs der Kundenstamm auf rund 23 Millionen in acht Kernmärkten. Die Konsolidierung habe sich erwartungsgemäß positiv niedergeschlagen, erklärte Dörfler. Die Region Mittel- und Osteuropa blieb der wichtigste Treiber und steuerte zwei Drittel zum Nettogewinn bei.

Trotz des starken operativen Geschäfts verzeichnete die Bank höhere Belastungen. Die ‌Risikovorsorge stieg auf 583 Millionen Euro, wovon 302 Millionen auf ⁠einen buchhalterischen Einmaleffekt durch das polnische Portfolio entfielen ⁠und keine Verschlechterung der Kreditqualität anzeigen. Zudem verdoppelten sich die Bankensteuern nahezu auf 392 Millionen Euro, getrieben durch höhere Abgaben in Ungarn, Rumänien und Polen. Die harte Kernkapitalquote (CET1) sank expansionsbedingt von 19,3 auf 15,2 Prozent, liegt damit aber weiter über der Zielvorgabe von 14,25 Prozent.

Als neuen strategischen Meilenstein gab Bosek das Ziel aus, den Gewinn je Aktie bis 2030 auf über 15 Euro zu verdoppeln. Der Konzernchef sieht in der polnischen Akquisition einen historischen Wachstumstreiber und verglich den Schritt mit dem Einstieg in Tschechien vor mehr als 25 Jahren. Um das Renditeziel zu erreichen, setze die Bank neben organischem Wachstum auch auf Aktienrückkäufe und weitere Zukäufe. Für eine mögliche Aufstockung ⁠des Engagements in Polen arbeite man an einer Lösung, sei aber noch nicht am Ziel, sagte Bosek.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)