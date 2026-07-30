Wien, 30. ⁠Jul (Reuters) - Die österreichische Erste Group hat im zweiten Quartal dank einem florierenden Zins- und Provisionsgeschäft und einem Zukauf in Polen einen Gewinnsprung verbucht. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 19,0 Prozent auf ‌1,1 Milliarden Euro, wie das in Mittel- und Osteuropa tätige Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Das Betriebsergebnis kletterte um 49,8 Prozent auf ⁠2,25 Milliarden ⁠Euro. Damit lag die Bank leicht über den Markterwartungen, die beim Überschuss im Schnitt bei rund 1,06 Milliarden Euro und beim Betriebsergebnis bei 2,2 Milliarden Euro gelegen hatten. Die Risikovorsorgen stiegen auf 144 Millionen Euro nach 97 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Rückenwind ‌erhielt die Bank von der seit ‌Jahresbeginn konsolidierten polnischen Erste Bank Polska. Die Erste Group hatte im Januar für sieben Milliarden Euro einen Anteil von 49 Prozent an dem ⁠Institut erworben. Durch die Expansion wuchs der Kundenstamm auf rund 23 ‌Millionen in acht Kernmärkten.

Für das ⁠Gesamtjahr erhöhte das Management seine Ziele. Nun peilt das Institut für 2026 einen Nettogewinn von über vier Milliarden Euro an, nachdem bislang etwas unter vier Milliarden Euro in ‌Aussicht gestellt worden waren. Zudem ⁠strebt der Konzern eine Eigenkapitalverzinsung (ROTE) von ⁠über 20 Prozent sowie einen Anstieg des Gewinns je Aktie um mehr als 20 Prozent an. Der Zinsüberschuss soll bei mehr als elf Milliarden Euro liegen, der Provisionsüberschuss bei etwa vier Milliarden Euro. Erst am Dienstag hatte die Bank zudem als neues Langfristziel ausgegeben, den Gewinn je Aktie bis 2030 auf über 15 Euro verdoppeln zu wollen.

(Bericht von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)