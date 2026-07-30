Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.07.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungE-MobilitätKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
adidasBericht 2. Quartal 2026
AixtronBericht 2. Quartal 2026
AmazonBericht 2. Quartal 2026
AppleBericht 3. Quartal 2026
BMWBericht 2. Quartal 2026
British American TobaccoBericht 2. Quartal 2026
CoinbaseBericht 2. Quartal 2026
First Majestic SilverBericht 2. Quartal 2026
Heidelberg MaterialsBericht 2. Quartal 2026
MTU Aero EnginesBericht 2. Quartal 2026
NemetschekBericht 2. Quartal 2026
PumaBericht 2. Quartal 2026
ShellBericht 2. Quartal 2026
StellantisBericht 2. Quartal 2026
Strategy (ehem. MicroStrategy)Bericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon
Apple
BMW
adidas
Aixtron
Nemetschek
Shell
Strategy (ehem. MicroStrategy)
Puma
Heidelberg Materials
Coinbase
MTU Aero Engines
British American Tobacco
Stellantis
First Majestic Silver

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