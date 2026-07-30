Frankreichs Wirtschaft zieht im zweiten Quartal wie erwartet wieder leicht an

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

PARIS (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in Frankreich ist nach dem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal erwartungsgemäß wieder gewachsen. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris auf Basis der ersten Schätzung mitteilte. Damit fiel das Wachstum wie von Experten erwartet aus. In den ersten drei Monaten war das französische Bruttoinlandsprodukt zum Vorquartal noch um 0,1 Prozent gefallen./zb/jha/

Das könnte dich auch interessieren

Erneute Eskalation
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss27. Juli · dpa-AFX
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen