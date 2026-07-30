Französische Wirtschaft im zweiten Quartal trotz Iran-Krieg gewachsen

Reuters · Uhr
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Paris, ⁠30. Jul (Reuters) - Die französische Wirtschaft ist trotz erheblicher Belastungen durch steigende Energiepreise infolge des Iran-Kriegs im Frühjahr wieder auf Wachstum eingeschwenkt. ‌Das Bruttoinlandsprodukt stieg von April bis Juni um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, ⁠wie ⁠das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Im ersten Quartal war die französische ‌Wirtschaft noch um 0,1 Prozent ‌geschrumpft.

Für die Erholung im Frühjahr sorgten steigende Konsumausgaben der Verbraucher. Auch die Exporte stützten ⁠die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone, ‌ebenso staatliche Ausgaben. Künftig ⁠dürfte sie aber von den schweren Waldbränden belastet werden, die den wichtigen Tourismussektor trifft und auch die Produktion ‌vieler Firmen drückt.

Die ⁠französische Regierung hat ihre ⁠Prognose für das Wachstum im Gesamtjahr 2026 bereits Anfang Juli gesenkt. Erwartet wird nun ein Plus von 0,7 Prozent, nachdem zuvor mit 0,9 Prozent gerechnet worden war.

(Bericht von Sudip Kar-Gupta und Diana Mandia Alvarez, geschrieben von Rene Wagner, ⁠redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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