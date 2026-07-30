Fußball-WM kurbelt Geschäft von "Beck's"-Brauer AB InBev an

Reuters · Uhr
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London, ⁠30. Jul (Reuters) - Anheuser-Busch InBev (AB InBev) hat im abgelaufenen Quartal von einer anziehenden Nachfrage während der Fußball-Weltmeisterschaft profitiert. ‌Der operative Gewinn sei um knapp sechs Prozent gestiegen, teilte die ⁠weltgrößte ⁠Brauerei am Donnerstag mit. Der Umsatz habe nach Jahren kontinuierlicher Rückgänge mit einem Plus von 0,9 Prozent das zweite Quartal ‌in Folge zugelegt.

Dabei sei ‌der Absatz der Marken Corona, Stella Artois und Michelob Ultra überdurchschnittlich ⁠gewachsen, hieß es weiter. Diese sind ‌vor allem in ⁠den USA, Kanada und Mexiko populär, den Gastgebern der diesjährigen Fußball-WM. AB InBev war einer ‌der Hauptsponsoren ⁠der Veranstaltung. In Mexiko, ⁠Kolumbien und Ecuador habe der Bierkonsum in den vergangenen Monaten Rekordstände erreicht.

(Bericht von Emma Rumney; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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